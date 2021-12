Colocan árbol de Navidad en honor a desaparecidos en Veracruz.

En el asta de bandera de esta ciudad fue colocado el árbol navideño con las imágenes de los familiares desaparecidos de las integrantes del Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz.

El denominado árbol de la memoria fue adornado con esferas de cartón con el rostro de las personas desaparecidas.

Lidia Lara, representante del Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz, dijo: “El árbol de la memoria, es un árbol donde nosotros estamos recordando a nuestros desparecidos, invitando a la ciudadanía a que pase a ver nuestras lonas, nuestras fotografías y decirles que si alguien está pasando por una situación como nosotros, que no están solos y que podemos acompañarlos”.

Lidia busca a su hermano Ángel Gabriel Tobón Fuentes, desaparecido el pasado 6 de junio del 2017, en el municipio de Boca del Río.

“Él sale a la tienda a comprar y ya no regresa, en esas condiciones él desaparece y hasta ahorita no ha habido ningún avance y nunca se pudo hacer nada, porque la fiscalía en ese momento no quiso investigar a los oficiales navales que se le pidió que lo investigara”, comentó.

A cinco años de este suceso, no saben nada del paradero de su hermano, donde según relata, hubo muchos testigos, pero nadie quiere hablar.

“Desgraciadamente en el momento que se llevan a mi hermano, estas personas iban fuertemente armadas y no nada más se lo llevaron a él, sino a otro joven, entonces realmente las personas entran en pánico y miedo, eso es entendible”, comentó.

FOTO: El Dictamen

Detalló que como hermana su trabajo es buscarlo, hasta encontrarlo.

El Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz está apoyando a 100 familias a buscar a sus familiares desaparecidos en varias partes del país, como Michoacán, ciudad de México, Tamaulipas, Jalisco, Puebla, Veracruz y Boca del Río.

Existen muchos casos que son personas que vienen de vacaciones o a trabajar y desaparecen en territorio veracruzano.

“Nuestro trabajo es apoyar a esas familias que no pueden venir, pero nosotros hacemos en trabajo de la búsqueda y hacemos eventos como Paletón, para recaudar fondos”, comentó.

Concluyó que el trabajo de las autoridades estatales, en la búsqueda de desaparecidos es completamente omiso y no han avances en las investigaciones.

Colocan árbol de Navidad en honor a desaparecidos en Veracruz

“No existe ninguna carpeta en la fiscalía que tenga perfiles genéticos, sábanas de llamadas o una línea de investigación, todo es una farsa y una simulación”, comentó.

Hasta la fecha, este colectivo no ha tenido ningún éxito al encontrar hallazgos en algunos predios, hasta el momento solo tienen indicios y ningún punto positivo. Los puntos de búsqueda son: Villarín, Trece y Medio y Santa Fe.

