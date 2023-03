La vocera de la Colectiva Colmena Verde, Nancy Torres, condenó el feminicidio de Jessica ocurrido el pasado viernes en la localidad de El Tejar.

Al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para vigilar el funcionamiento de los Institutos Municipales de la Mujer en la conurbación.

“El caso de Jessica el feminicidio que se suscitó en Medellín justamente también te pone en evidencia que la problemática a la que nos enfrentamos las mujeres en este estado de Veracruz a la violencia feminicida es un tema que va al alza”.

Remarcó que las cifras que arrojan el Observatorio Nacional de Feminicidio y el Observatorio de la Violencia Feminicida de la Universidad Veracruzana demuestran que los feminicidios no han disminuido, “por lo que como agrupación feminista tratamos de poner sobre la mesa el que se haga una oportuna evaluación de las acciones que se emiten por la primera alerta de género hacia el estado que es la alerta de género de violencia feminicida”.

Colmena Verde condena feminicidio de Jessica y pide vigilar funcionamiento de Institutos Municipales de la mujer

“Es evidente que no están dando buenos resultados, si bien es una problemática desde el contexto social y cultural, es importante que tengamos en cuenta que existe esa alerta y se han emitido acciones exhortando al Estado y exhortando a los municipios para que se realicen esas acciones pertinentes para la prevención y erradicación y la sanción de la violencia feminicida”, señaló la entrevistada.

Nancy Torres, subrayó la importancia de que las mujeres conozcan el violentó metro, el cual es una de las herramientas más eficaces para percatarse de que posiblemente alguna de ellas esté sufriendo maltratos en sus relaciones, ya que muchas veces terminan en consecuencias fatales como en el caso de Jessica.

Lamentó que el Instituto Veracruzano de las Mujeres sea una simple encargaduría y no se le dé la debida certeza jurídica, pues incluso el de Medellín no está funcionando de la manera correcta y peor aún, se desconoce si en los 212 municipios de la entidad cuentan con uno.

“Pues es que es algo muy importante que exista un Instituto de las mujeres para aquellas que están dentro de un ciclo de la violencia como posiblemente pudo haber sido el caso de Jessica puedan acercarse, no podemos negar que por ejemplo existan instituciones como el DIF, pero las instituciones como el DIF son instituciones asistenciales y los institutos son unas instituciones para la prevención de la violencia de género que no es conciliable, por lo tanto no se puede tratar de una manera asistencial, eso es algo muy importante a resaltar, la violencia de género se tiene que seguir oficio”, manifestó Nancy Torres.

