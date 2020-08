Colegio de Abogados señaló que sin libertad de expresión no hay democracia ante mensajes de Eric Cisneros, así lo señaló que el doctor Gilberto Farías Morales, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C., entrevistado vía telefónica, luego de conocer el contenido del desafortunado mensaje a través de WhatsApp enviado por Erick Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de Gobierno del Estado de Veracruz a la licenciada Bertha Rosalía Ahued Malpica, directora Ejecutiva de El Dictamen, rechazó el contenido, interpretado como rudeza innecesaria al señalar a una dama de amplio prestigio: “El tiempo dirá quién es traidor” y “El que se lleva se aguanta , así es esto, saludos”.

En todos los tonos reprobables el comportamiento de referencia, aseguró el abogado penalista, agresión directa al gremio de comunicación social. Resulta craso error, porque tiene efecto contraproducente al fortalecer credibilidad en quienes ejercer este noble oficio llevado con profesionalismo.

La opinión pública descalifica este perfil de servidores del pueblo, en el caso concreto que nos ocupa, es mayor el impacto por la intensidad del señalamiento, el enfoque personal al dirigirse a la directora Ahued Malpica, deja la impresión de que se trata de un acto de intimidación contra quienes lo critican.

Garantía establecida en la constitución

Cabe destacar pidió Farías Morales, la libertad de expresión es un derecho fundamental del cual gozamos los seres humanos y, está garantizado en los artículos 6 y 7 de la Constitución General de la República: “Sin la libertad de expresión, no existe la democracia”.

Asimismo se refirió al criterio formalizado por integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la libertad de expresión comprende la libertad de pensamiento propio, individual y como derecho a recibir y difundir información e ideas de toda índole, en la cual las figuras públicas de la naturaleza de Cisneros Burgos deben aceptar un nivel de crítica mayor que aquellas personas de origen privado.

Calificó de reprobables los mensajes de Eric Cisneros a la Directora de El Dictamen

En el mismo tenor dijo más adelante: “Si en un país como el nuestro, no se permite expresarse libremente y sin ningún tipo de interferencias la opinión sobre cualquier tema y en cualquier momento, entonces no podemos validar la existencia de democracia. En una democracia no debe haber rechazo a periodistas, por el contrario debe privilegiarse la transparencia. La Prensa no puede ni debe ser cercana al poder, mucho menos cómplice o socia del gobierno. Es obligación de todos aceptar, apoyar y trabajar para construir una Prensa Crítica e independiente, en la que no se perciba el abuso de las autoridades gubernamentales y, mucho menos de que se abra la puerta a la censura”, concluyó.

