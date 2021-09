Colegio de Abogados ha cumplido con representación de agremiados, asegura su presidente

Si bien al frente del Colegio de Abogados de Veracruz se ha cumplido con su representación ante las diversas instancias, se ha impulsado la búsqueda de la unidad del gremio, también es cierto que la pandemia del Covid-19 vino a frenar diversos proyectos importantes que necesitan ser realizados para beneficio de los abogados, señaló su presidente Braulio Terán del Valle.

Expresó que la pandemia obligó a que muchas de las actividades se desarrollaran a través de videoconferencias en plataformas digitales, de las cuales se realizaron más de 25, lo cual dejó ver también que es muy necesaria la digitalización del sistema judicial.

Refirió que entre los proyectos importantes que están pendientes se encuentran la construcción de un edificio propio para el Colegio de Abogados de Veracruz, la realización de congresos como el Congreso Nacional en Materia de Impartición de Justicia, importante por la entrada en vigencia de la reforma laboral y, sobre todo, por la nueva forma de impartir justicia en el país.

En ese sentido, Terán del Valle refiere que para cristalizarlos analiza la posibilidad de buscar una continuación de dos años más, como lo permiten los estatutos, al frente del Colegio, “si nuestros compañeros agremiados lo consideran y nos dan ese respaldo”.

Recordó que en diciembre de este año se realizará la asamblea para renovar directiva, en donde los estatutos permiten una reelección por dos años más.

Destacó su deseo por continuar con los proyectos que la pandemia interrumpió, los cuales bien podrían ejecutarse durante un nuevo periodo.

No obstante, reiteró que se cumplió en materia de representación de los abogados ante las autoridades, ante el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.

Además, se han realizado actividades en favor de todos los asociados siempre en busca de las mejores condiciones.

Por ejemplo citó cuando se intervino alzando la voz ante la desaparición de 29 juzgados a nivel estatal, ya que ello impacta de manera negativa en la impartición de justicia, porque la entorpece, la retarda y la encarece, especialmente para la ciudadanía.

También se abrió un campo electoral durante las campañas políticas con apertura de espacios a los candidatos para que dieran a conocer sus plataformas.

“Hemos hecho llegar información real, importante y trascendente para el gremio, del cual se busca la unidad, elemento muy importante en este contexto que se vive”, subrayó.

Destacó que de continuar un periodo más al frente del Colegio de Abogados de Veracruz impulsará la colegiación de los abogados, la digitalización que permita la implementación de juicios en línea en el Poder Judicial y lograr que cada vez las condiciones estén mejor en los juzgados, que todo se eficientice como debe de ser.

Reiteró que con la pandemia se vino a evidenciar la necesidad de los juicios en línea, por las carencias en las que está trabajando el Poder Judicial.

Expresó que lamentablemente durante varios gobiernos estatales no se ha logrado una adecuada implementación de mecanismos, herramientas y recursos para que se pueda brincar a una justicia moderna, eficiente y de menor costo.

Te puede interesar:

En donde el justiciable tenga un acceso real y completo a la justicia, que se destierren muchos de los vicios que aún existen.

Planteó que ciertamente la digitalización del sistema judicial necesita de una reforma a la Constitución del estado, y que el Poder Judicial emprenda también una reforma en su reglamento para dotar de las herramientas y decisión política para su ejecución.

El abogado Braulio Terán del Valle expresó por otro lado la preocupación por lo que ha ocurrido con los notarios públicos, que al final de cuentas son abogados, a muchos de los cuales en el país el SAT les canceló las cuentas del Esquema de Inscripción en el RFC a través del Fedatario Público por Medios Remotos, para dar de alta empresas.

Consideró que en ello no hay una responsabilidad de los notarios, hay una gestión por sus servicios, pero ellos no están obligados a vigilar si las empresas cumplen o no con el objetivo para el cual fueron constituidas.

“Eso le corresponde verificar al SAT, no a los abogados ni a los notarios”, acotó.

Finalmente comentó que los abogados siguen adelante con los juicios de amparos para que menores de edad, entre los 12 y 18 años, sean vacunados contra el Covid-19.

Aclaró que no están atacando al gobierno ni contra el Programa Nacional de Vacunación, sino haciendo valer el derecho universal que tienen los menores para obtener la protección de la vacuna contra el coronavirus.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.