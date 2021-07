Colectivos realizan la Jornada de Búsqueda en Vida en Veracruz

Con la finalidad de seguir visibilizando la problemática de la desaparición de personas en el estado de Veracruz, mediante boletines en espacios públicos, este sábado, se llevó a cabo la 2ª Jornada de Búsqueda en Vida.

Esto por parte de integrantes de los Colectivos “Justicia y Dignidad Veracruz” y “Unidos por la Paz Veracruz”, respaldada por la Comisión Estatal de Búsqueda (CEBV), Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Se realizó en la Unidad Deportiva Valentín Ruiz Obregón ubicada en Paso Jacarandas del fraccionamiento Virginia, junto al estadio de Béisbol “Beto Ávila”.

En el sitio, la señora Lidia Lara, integrante del Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz, quien busca a su hermano Ángel Gabriel Tobón Fuentes, desaparecido en Boca del Río el pasado 6 de junio del 2017.

Donde pidió a la ciudadanía ser empática y sensible ante el dolor de las familias que hoy buscan a un ser querido, pues en muchas ocasiones las autoridades pretenden desestimar las cifras y criminalizar a las víctimas.

De acuerdo a la señora Lidia, en las entidades que más reportes de personas desaparecidas tienen es en Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica.

Familiares de desaparecidos

“Se hagan sensibles a lo que está pasando porque Veracruz día con día tiene cinco o 10 desaparecidos, entonces, esto no lo podemos normalizar, esto no se puede ver normal, es algo que está sucediendo y que no queremos que nadie más esté pasando por lo que estamos pasando nosotras”, externó la entrevistada.

Explicó que, aunque su búsqueda es en vida, también los buscan en fosas, ríos, predios, basureros, nosocomios, centros penitenciarios, calles y cualquier espacio que pueda darles una esperanza de hallarlos.

“Ya estamos cansadas que sólo quieran que los busquemos en muerte. Yo creo que ellos también tienen derecho a ser buscados en vida, en CERESOS, en CEFERESOS, Centros Psiquiátricos, Hospitales, en las avenidas, hacer este tipo de cosas para nosotras nos llena la esperanza y la fe”.

Al respecto, mencionó que esta acción de boletinar a sus familiares desaparecidos a través de boletines en espacios públicos la emprendieron con el apoyo de la CEBV y de la CEDH, no así de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, de quien asegura está rebasada y no perciben un trabajo eficiente.

“De los que no tenemos apoyo es de la Fiscalía. Realmente la Fiscalía de Veracruz está rebasada, los fiscales no se dan abasto y no tienen ni siquiera una carpeta o una línea de investigación, entonces, por eso exigimos el trabajo de los fiscales que es muy importante”.

Por su parte, la señora Lidia Lara recordó que tiene cuatro años buscando a su hermano, sin éxito, sin embargo, continuará en pie de lucha, pese a que sólo le han dicho: “Estuvo en el momento y lugar equivocado”.

En este sentido, pidió a la ciudadanía y a las autoridades dejar de estigmatizar a las personas desaparecidas, justificando la ineficiencia de quienes deben procurar la seguridad y la justicia para la población.

“Él salió a la tienda y nunca regresó, entonces, yo no puedo normalizar que mi hermano salga a la tienda, que yo salga a la tienda o que alguien salga a la tienda y no regrese a su casa. Eso no puede estar sucediendo”.

Finalmente, confió en que con este tipo de tareas muchas personas puedan encontrar a sus familiares extraviados.

