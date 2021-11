Colectivos de desaparecidos se reúnen con integrantes de la ONU en Veracruz

Colectivos de personas desaparecidas en Veracruz se reunieron con integrantes del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada, en conocido hotel del municipio porteño.

En el lugar, la integrante del Colectivo Solecito de Veracruz, Rosalía Castro Toss, dio a conocer que es la primera vez que existe un encuentro de esta naturaleza y a este nivel, por lo que, entre sus principales señalamientos hacia el comité internacional fueron: que no hay investigación de parte de las autoridades, tampoco avances, ni análisis de contexto en las mismas, ni detenidos, por lo que les solicitaron que sean el conducto para que soliciten a las instituciones competentes a que designen a personal capacitado en la atención a víctimas, que haya búsquedas inmediatas, aunado a la crisis forense a la que se enfrentan.

“Nada más nosotras en Arbolillo llevamos a la fecha 65 cuerpos encontrados, aún con evidencias de credenciales, no se han notificado a las familias, claro, yo sé que se les tiene que hacer su ADN y todo, pero es más fácil, ya hicimos el trabajo, entonces, sí queremos que refuercen esa parte con gente experta”.

La activista consideró que la visita de estas personas representa una luz en su camino a fin de que a nivel internacional se pongan en evidencia las condiciones con que se trabaja en el estado y las adversidades que viven las familias que buscan a algún familiar, pues pese a que existe una Comisión estatal de Búsqueda (CEB) no hay resultados.

Aclaró que este problema se experimenta en todos los niveles gubernamentales, en donde hay una evidente falta de coordinación.

Comentó que otra de las problemáticas planteadas es la nula operación de las cámaras de seguridad en la vía pública o en puntos clave de la ciudad, las cuales no funcionan y no cumplen su función, pues, por ejemplo, en las casetas de peaje sólo graban la mano de los conductores y no tienen acceso a los rostros o placas de las unidades, o en el caso de los bancos, las imágenes son de pésima calidad y es imposible ver a los delincuentes, sólo por mencionar.

Castro Toss adelantó que las y los representantes de la ONU visitarán 21 estados de la república mexicana, recopilando información y de tres a seis meses tendrán una respuesta a sus demandas.

Por su parte, Enedina Octavo Garín, oriunda de Ciudad Isla Veracruz, expuso que tiene siete años tratando de localizar a su hija Kristel Guillén Octavo quien presuntamente fue desaparecida por su misma pareja, hoy prófugo de la justicia, pues las autoridades hicieron tan largo el proceso que permitió que el supuesto responsable se fugara, por lo que, recriminó que no existe la justicia pronta y expedita y, por el contrario, se ponen de parte de los delincuentes.

A las afueras del hotel localizado en las cercanías del Baluarte de Santiago, se congregaron: madres, hijos, hermanas y diversos familiares que buscan a sus seres queridos algunas de más de 10 años de extravío y con expediente sin resolverse.

Asimismo, la señora la señora Karina Montoro Hernández, madre de Ricardo López Montoro, desaparecido desde el 6 de febrero del 2020 y lamentó la pasividad de las autoridades para dar su paradero y recriminó que a muchos de los casos les hayan dado carpetazo.

“Estamos pidiendo el apoyo de la ONU para que intervengan ante las dependencias correspondientes para que nos ayuden, queremos encontrar a nuestros hijos, esposos, hermanas, a todos los desaparecidos (…) Es una sola voz, el sentimiento es igual para todas, estamos desesperadas por no saber de nuestros seres amados. En mi caso tengo más de un año sin saber de mi hijo, Ricardo López Montoro, queremos que aparezcan, que nos digan dónde están, que paguen los responsables, vemos que las autoridades no hacen mucho, sigue habiendo desaparecidos”, clamó la desesperada madre.

Colectivos de desaparecidos se reúnen con integrantes de la ONU en Veracruz

Los familiares se extendieron por la avenida Canal y 16 de septiembre en donde mostraron mantas con las fotografías de sus desaparecidos, así también, se colocó una lona que a la letra decía: “Les damos la bienvenida y hacemos de su conocimiento. La BÚSQUEDA FORENSE está en crisis. De los 365 cuerpos (tesoros) recuperados por el Colectivo Solecito sólo 30 han sido entregados a sus familias, La impunidad es del 98% (cifra oficial). Ninguno de los más de 300 casos del Colectivo solecito lleva un proceso judicial, ni cuenta con indiciados. No existe la investigación. No hay respuestas. Estamos desesperadas, nuestros familiares tienen el derecho de ser buscados y encontrados, así como conocer la verdad de nuestros casos”.

