Colectivo Solecito realiza marcha en calles céntricas de Veracruz 

Integrantes del Colectivo Solecito, marcharon la mañana de este martes en calles céntricas de la ciudad de Veracruz, en conmemoración del “Día Internacional de los Desaparecidos”.

El punto de encuentro fue el Tranvía del Recuerdo, para luego caminar a lo largo de la avenida Independencia, hasta llegar al Faro Venustiano Carranza.

Las madres y demás familiares de personas desaparecidas, exigían que sus seres queridos desaparecidos sigan siendo buscados, ante la lentitud que presentan las investigaciones.

Al grito de ¿dónde están nuestros hijos?, las madres, hijas, hermanas, hacían un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se trata de un día que no debería de existir en el calendario, porque solo se conmemora la tristeza y el dolor de aquellos familiares que sufren la desaparición de un hijo, padre o hermano.

“Si claro es un día que no debería de existir, que no se debería conmemorar porque es un día triste y doloroso para todas las madres, esposas, hijas, hermanas que estamos en esta situación tan dolorosa, como no hay investigación ya hasta lo internacionalizaron”, concluyó.

