Colectivo Solecito pide al nuevo titular de la CEAV trabajo y resultados

Tras el nombramiento este lunes de Christian Carrillo Ríos como titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAV) por parte del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; el Colectivo Solecito de Veracruz hizo un llamado a mostrar trabajar y resultados a favor de las víctimas y familias de personas desaparecidas.

Al respecto, la fundadora de esta agrupación, Lucía Díaz Genao, mencionó que, aunque ya han tenido contacto con él, este nuevo encargo lo comprometerá a rendir cuentas con claridad, a realizar un trabajo comprometido y a sentar un precedente de esta oficia, pues la persona responsable saliente no cumplió con el protocolo de atención a víctimas que se tenía que hacer.

“Nosotros lo vemos como el principio de una responsabilidad muy grande para este funcionario Christian Carrillo ríos. Él tiene que hacer valer los derechos de las víctimas, él tiene que hacer ver que los apoyos de las víctimas lleguen de la manera adecuada, sin abusos, sin que haya favoritismo, sin que se dupliquen apoyos y una responsabilidad muy grande es rendir cuentas, tanto de la propia como de esta gestión que termina”.

Asimismo, expuso que el nuevo encargado deberá proveer de atención jurídica, psicológica y otros temas que se dejaron de lado y que son muy importantes para estas familias.

No obstante, mencionó que, en un principio, esta convocatoria para el nuevo titular de CEAV se habrían considerado perfiles no aptos para tan importante encomienda, incluso, ellas enviaron el pasado 8 de septiembre un oficio dirigido al diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en donde le externaron su inconformidad al respecto.

“La convocatoria tuvo muchos problemas de origen porque no se oficializó, fue una convocatoria que transcurrió muy secretamente y, para volver a acceder a perfiles buenos, había que haber impulsado en medios, en todos lados, no se hizo un trabajo de posicionamiento en los medios y no pensamos que sean deficientes, sino que no tenían el perfil, la gran mayoría no tenía contacto con víctimas”

La activista argumentó que, aunque el ahora funcionario se desempeñó como delegado de la CEAV y delegado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el puerto de Veracruz, tendrá una responsabilidad mayor.

Incluso, que implica el manejo de recursos importantes y es ahí donde se verán sus habilidades y capacidad como jefe de una oficina, a la cual, este año se le otorgaron 80 millones de pesos.

“Nosotras no vamos a tolerar deficiencias en esta comisión tan importante (..) Necesitamos ver cambios y atención a las víctimas que lo requieren y que se transparente todo”

Por su parte, la doctora Rosalía Castro Toss, integrante del mismo colectivo, confió en que gracias a que ha trabajado en áreas relacionadas a la CEAV pueda responder a las necesidades de esta oficina, pues hay grandes pendientes como la llamada “reparación de daño”, entre muchos otros temas.

“Esperemos que trabaje, que nos dé resultado y queremos honestidad y transparencia en la labor que va a realizar y pues bienvenido el licenciado Christian”, afirmó en entrevista.

Finalmente, coincidió en que exista transparencia en el manejo del presupuesto, tal como lo indica la ley y que los apoyos sean equitativos.

