El Colectivo Solecito de Veracruz, encabezado por Lucía de los Ángeles Díaz Genao, calificó como un acto inaceptable, aberrante y atroz, que funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, hayan entregado en bolsas de plástico los restos de Eladio Aguirre Chable, quien se encontraba desaparecido desde abril del 2020.

Por el hecho que dio a conocer a través de las redes sociales, el Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, ahora el Colectivo Solecito de Veracruz, envió una solicitud al gobierno estatal donde se exige la destitución del encargado de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia, Alberto Torres Rivera, así como del fiscal Lenin Juárez Jiménez.

Díaz Genao aseguró que se violentó la Ley General de Víctimas, que contempla protocolos para la entrega de restos de personas que estaban reportadas como desaparecidas.

“Esto es inaceptable, aberrante, yo no he escuchado en mi vida algo tan terrible, una falta de respeto tan grande a los restos de una persona, estamos en una civilización; no estamos hablando de la vida primitiva, así no funciona y México que se aprecia por darle valor a las personas que fallecieron, creo que esto es aberrante totalmente. Esto es imperdonable; se necesita que se sancione, que den a conocer cuanto antes las sanciones y también el cese de esos funcionarios que incurrieron en un acto tan atroz”, comentó.

La entrega de restos en bolsas de basura es un hecho sin precedentes

Agregó que “totalmente, ahí tienen que destituir a todos los que tienen algo que ver con ese hecho y el titular es uno de ellos, porque él permitió que eso sucediera, no se hacen entregas sin que se autorice por el titular”.

Destacó que este hecho no tiene precedentes, en el tiempo que ha encabezado el Colectivo Solecito de Veracruz.

Explicó que alguien le comentó que ya había ocurrido en otra ocasión, siendo la falta aún mayor, porque son reincidentes.

Piden la intervención del gobernador del estado

Pidió la intervención del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, y que cuanto antes dé a conocer la destitución de los responsables y además la sanción que se les aplicaría.

“Estoy segura porque hasta donde yo sé, el gobernador es una persona con un nivel de sensibilidad y humanismo, y no puedo creer que permita esto”, comentó.

Detalló que el Colectivo Solecito, no ha fijado ningún plazo para obtener una respuesta del gobierno estatal, debido a que las madres que lo conforman, están confiadas que ante tal hecho horrorífico, van a tomar acciones pronto.

En caso de que sea ignorada su petición, si se tomarían acciones.

Destacó que al momento de tomar la fotografía de los hechos, quien aparece en la toma es la hermana de la víctima, debido a que su madre, que ahí estaba presente, se encontraba destrozada.

“La mamá no se pudo tomar la foto, porque la señora estaba inconsolable, se tomó la foto a la hermana, porque era necesario documentarlo”, comentó.

Además se destaca que la familia nunca tuvo apoyo de la autoridad, para trasladar los restos a otro lugar, a pesar de que se trataban de dos bolsas negras que pesaban demasiado.

Destacó que el hecho se registró un sábado, y por ello, debería de haber una especie de caja chica, para apoyar económicamente a los familiares y evitar incidentes tan lamentables como este.

