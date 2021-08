Colectivo realiza peregrinación al auditorio Benito Juárez en Veracruz

Integrantes del colectivo “Justicia y Dignidad Veracruz” realizaron esta mañana una peregrinación de los boletines de personas desaparecidas que estaban colocadas al exterior del estadio de béisbol “Beto Ávila”, afuera del auditorio Benito Juárez, en protesta a la nula respuesta de parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), así también, con la finalidad de seguir visibilizando a sus familiares extraviados y lograr un frente común para dar con su paradero en vida.

En el sitio, Lidia Lara Tobón, vocera e integrante de dicho colectivo explicó que, actualmente, tienen 100 fichas de personas desaparecidas y confían en que con el apoyo de la comunidad puedan tener noticias de sus familiares. En esta ocasión colocaron boletines desde el 2010 y hasta el 2021.

“Lo que estamos haciendo es visibilizar porque también los estamos buscando en vida, esta es una “Jornada de Búsqueda en Vida” porque también los hemos buscado en fosas, en ríos, en basureros, en predios, pero yo creo que también le tenemos que apostar a la vida y entonces, por eso colgamos sus lonas por si alguien ha visto algo o sabe algo que pudiera aportar alguna información, para nosotros va a ser de gran ayuda”, aseveró la integrante del colectivo.

Asimismo, lamentó que, a la fecha, no han tenido reporte de avances en las investigaciones por parte de la FGE, por lo que, posterior a permanecer unas horas en las afueras del auditorio Benito Juárez se trasladarán con ellas a las afueras de la FGE en esta ciudad.

“La fiscalía ningún avance, las carpetas están detenidas, tanto de larga data como actualizadas, carpetas que están paradas, donde los fiscales, si no están de curso, están de vacaciones y las carpetas no han tenido ningún avance”, dijo la entrevistada.

Te puede interesar:

Lara Tobón añadió que a la fecha se ha logrado el hallazgo de familiares de otros colectivos, pero desafortunadamente, ellas no han corrido con la misma suerte toda vez que son muchas las fosas en donde hay que explorar, sin embargo, también lo han hecho y no sólo en la entidad veracruzana, sino en otros estados en coordinación otras brigadas nacionales de búsqueda en vida.

La afectada resaltó que las fichas no son únicamente de personas oriundas del estado de Veracruz sino de otros lugares del país como México y Michoacán que vinieron a esta región con motivos de trabajo o de paseo y desaparecieron.

Recordó las lonas de las fichas las han colocado en sitios estratégicos como en la sede del estadio Luis “El Pirata” de la Fuente, en la Unidad Deportiva “Hugo Sánchez”.

Colectivo realiza peregrinación al auditorio Benito Juárez en Veracruz

Lidia Lara, integrante del Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz, busca a su hermano Ángel Gabriel Tobón Fuentes, desaparecido en Boca del Río el pasado 6 de junio del 2017, el cual salió a una tienda cercana a su hogar a comprar y nunca regresó y las autoridades de la FGE sólo le han argumentado que estuvo en el lugar equivocado o que en algo andaba para no dar razón del avance de la investigación.

“Desde hace cuatro años lo estoy buscando y no he tenido ningún indicio (…) tenía 17 años y ahorita tiene 21 años (…) Yo no me voy a conformar que la fiscalía me diga que estuvo en el momento y lugar equivocado”.

Finalmente, mencionó que este colectivo tiene un año de haberse conformado y trabaja conjuntamente con el colectivo Red de Madres y Enlaces Xalapa.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.