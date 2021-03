A unos días del Día Internacional de la Mujer, el colectivo feminista de Veracruz “brujas del mar” convoca al segundo paro nacional.

Además, hicieron un llamado a todas las mujeres que participen en una cadena humana el próximo lunes 8 de marzo como parte de las protestas para visibilizar la violencia machista.

Habrá una cadena humana

El segundo paro nacional consiste en que las mujeres que gusten participar el lunes 8 de marzo no salgan a las calles, no vayan a sus trabajos, no asistan a clases, además que traten no generar alguna actividad económica.

Esto para crear consciencia y visibilizar la importancia de las féminas en la vida productiva de México, cabe señalar que, el año pasado esta iniciativa paralizó a gran parte del país.

En cuanto a la cadena humana que se busca hacer, la presidenta de la organización, Arussi Unda, agregó que para evitar aglomeraciones por la actual pandemia de Covid-19, convocan a niñas, jóvenes y adultas a que asistan al bulevar Manuel Ávila Camacho para colocarse a lo largo vestidas de blanco, negro o morado.

Destacó que la cita es a partir de las 5 de la tarde, donde se van a colocar en los extremos de la astabandera que se encuentra en el bulevar, extendiéndose hacia plaza Américas y el Malecón.

Finalmente, señaló que las asistentes pueden llevar lonas, carteles y lo que gusten, así como expresar sus consignas y exigencias ante la violencia.

