Club Rotario Boca del Río-Costa de Oro invita a caravana por el Día Mundial de la Poliomielitis

-El 24 de octubre a las 4:30 pm desde el estacionamiento de Costco

El Club Rotario Boca del Río-Costa de Oro invitó a la ciudadanía a participar en su Caravana de Vehículos con motivo del Día Mundial de la Poliomielitis 2021, que tendrá efecto el próximo domingo 24 de octubre del año en curso, a las 16:30 horas, partiendo del estacionamiento de Costco en Boca del Río, seguirá por el bulevar Ávila Camacho, hasta la altura de conocido restaurante de mariscos en donde se realizará una Ópera Rotario, informó la presidenta de dicho club, Sania Arellano Ruiz.

Recordó que, a escala mundial se realizan diversas actividades en esa fecha, por lo que, en esta ocasión, ellos optaron por esta caravana con la finalidad de seguir manteniendo cuidados por la pandemia de covid-19.

“Todos los vehículos deben ir adornados, pero tenemos que tener mucho cuidado de que no sea nada no reutilizable. Tenemos que buscar el cuidado del medio ambiente y no podemos poner globos y luego los tiramos”, dijo.

La activista recordó que, a la fecha, sólo un país en el mundo ha presentado casos de polio; sin embargo, la sociedad civil y los gobiernos trabajan de la mano para erradicar esta enfermedad que ha reducido su número de casos en un 99% a nivel internacional; sin embargo, no hay que bajar la guardia.

“Ya estamos a punto de erradicarla, pero hay que continuar, pues con una persona que la tenga, otra más se puede contagiar. (…) Es Afganistán y es el único país que tiene polio en este momento”, señaló la entrevistada.

Recordó que la poliomielitis es una enfermedad que afecta la capacidad motriz y la solución para combatirla es vacunando a las personas cuando nacen y de ahí cada seis meses en edades tempranas, hasta completar el esquema, por ello, se cuenta con suficientes vacunas en el sector salud.

Asimismo, resaltó la importancia de lograr su erradicación, pues una sola persona infectada puede generar una cadena de contagios.

“Se puede seguir contagiando por eso es importante que todos se protejan. (…) Es una enfermedad viral, es como la gripa, pero es con daños muy, muy severos. (…) Recordemos que esta lucha aún no acaba, pero ya falta poco”, concluyó.

