Clínica de Hepatitis C invita a población a prueba gratuita en Veracruz

-Estarán 3 de junio en la sede de la UV de la calle Carmen Serdán

-El 8 y 10 de junio en vicerrectoría del campus Mocambo

En 10 día, la Clínica de Hepatitis C del Hospital General de Veracruz realizó alrededor de 5 mil pruebas rápidas para detectar esta enfermedad en varios puntos de la entidad, en donde se detectaron 50 pacientes positivos al virus, mismos que ya se canalizaron a la clínica para recibir sus tratamientos de antivirales de acción directa y que a más tardar en tres meses haya superado este padecimiento, informó la Dra. María Teresa Guzmán Terrones, encargada del área.

Añadió que recientemente comenzaron con el tamizaje a personal de la Universidad Veracruzana con sede en la capital del estado y en los próximos días estarán visitando las facultades de la región Veracruz, en donde también habrá oportunidad para que la población abierta pueda acceder a estos tamizajes, por lo cual, resaltó la importancia de que la ciudadanía sepa que estos estudios son rápidos y sin costo, pero tan importantes que les puede salvar la vida.

“Se iniciará en la sede del módulo del puerto de Veracruz, el tamizaje a población abierta y a personal de la Universidad Veracruzana, empezando este 3 de junio en donde tienen el módulo de la UV que está en la calle de Carmen Serdán y, posteriormente, se irán poniendo fechas de donde se van a realizar estos tamizajes”.

Agregó que el martes 8 y el jueves 10 de junio tendrán tamizajes en la vicerrectoría de la UV, para personal de todas las universidades y las cercanas a esa sede situada en la zona de Mocambo en el municipio de Boca del Río, así como para el público en general que desee acudir.

Así también, anunció que próximamente darán fecha y harán lo propio en la facultad de Medicina de la máxima casa de estudios de Veracruz ubicada en la calle Agustín de Iturbide S/N, zona centro de esta ciudad.

Asimismo, la también hepatóloga recordó que a Clínica de Hepatitis C del Hospital General de Veracruz tiene una campaña permanente de tamizaje de lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 de la tarde en la avenida 20 de noviembre No 1074, de la colonia centro.

La Dra. María Teresa Guzmán Terrones, encargada de la Clínica de Hepatitis C mencionó que tan sólo el pasado 27 y 28 de mayo aplicaron 800 pruebas rápidas al personal de rectoría de la UV con sede en Xalapa y se detectaron cinco pacientes reactivos, por lo cual, aseguró que no bajarán la guardia y continuarán con esta dinámica a fin de detectar personas que padecen este mal y aún no lo saben.

