Clausura del Acuario de Veracruz es improcedente: Earth Mission

La organización ambientalista Earth Mission consideró que la clausura del Acuario de Veracruz realizada por la Procuraduría del Medio Ambiente es improcedente porque no es de competencia estatal.



La Procuraduría Estatal del Medio Ambiente clausuró total y temporalmente el Acuario de Veracruz como consecuencia de un procedimiento administrativo que se inició en su contra por la celebración de una fiesta dentro de esas instalaciones en enero del 2021, lo cual supuestamente alteró el bienestar de las especies que se exhiben ahí.



Sobre esto la organización puntualizó que la regulación de este espacio no es competencia de la autoridad estatal, es exclusivo de la autoridad federal es decir la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría federal de medio ambiente (Profepa).



“ Solo diremos lo siguiente: la regulación de UMAs y PIMVS no es competencia de la autoridad estatal, es exclusivo de la autoridad federal SEMARNAT mediante PROFEPA, esta clausura es improcedente”.

Además señalaron que la razón de la clausura tiene que ver con que el gobierno del Estado quiere controlar en su totalidad al patronato del acuario por intereses políticos, por ello hacen uso de su autoridad de manera irregular”.

Acuario atentó contra especies que estaban bajo su resguardo: PMA Personal de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente arribó a las instalaciones del Acuario de Veracruz este miércoles con sellos para realizar la clausura del dicho centro turístico.

Lo anterior, por contravenir la legislación ambiental, ya que en fecha 13 de marzo de 2020, se realizó una orden de inspección según denuncia pública, por atentar contra el bienestar de las especies que son parte del inventario bajo resguardo del Acuario de Veracruz, expediente que fue cerrado sin que el fideicomiso hubiese proporcionado la información solicitada en la orden de inspección.

El 18 de enero de 2022, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente realizó la inspección 001/2022 con el objeto de garantizar el cumplimiento de las NOM-135-SEMARNAT-2004 y NOM-059-SEMARNAT-2010; así, como sus obligaciones en cuanto a permisos estatales y las leyes que les aplican para ser ejemplo en la protección y cuidado al medio ambiente.

Te puede interesar:

Es importante mencionar que en ambas inspecciones el acuario de Veracruz se negó a proporcionar la información solicitada o requerida en el objeto de las órdenes de inspección, esto de acuerdo a los plazos establecidos conforme a derecho, presentando solo escritos libres, ante la falta de certeza para la buena operatividad del sitio, del bienestar animal y documentadas una serie de inconsistencias detectadas en ambas inspecciones, se procedió a realizar una clausura total temporal como medida para el cumplimiento del objeto por el cual fue inspeccionada en dos ocasiones este ente administrativo.



El procurador Sergio Rodríguez Cortés llegó al Acuario de Veracruz, el cual se ubica en el bulevar Manuel Ávila Camacho de esta ciudad, acompañado de una decena de inspectores y de elementos de la Policía Estatal, de la Fuerza Civil y del IPAX para clausurar las instalaciones.



Rodríguez Cortés explicó que los directivos del Acuario de Veracruz se ampararon en contra del procedimiento administrativo que se inició en enero del 2021, obteniendo la protección de la justicia federal, lo que impidió que se realizara una inspección en el lugar para garantizar su correcta operatividad.



Hay un esquema privatizador: Cuitláhuac



Sobre el tema, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García dijo que se trataba de un procedimiento de queja por una fiesta y la clausura no duraría mucho.



“No va a durar mucho (la suspensión), no tiene gran ciencia, nosotros ofrecemos diálogo y queremos aprovechar las cosas de la mejor manera, en beneficio de la mayoría”.



El mandatario comentó que en la inspección observaron que al interior había una disputa interna por el control del delfinario, pero no está en manos de la administración estatal.



“Hay un esquema privatizador que no permite al estado tener datos de lo que ahí se decide, de informar porque somos parte pero no somos parte”.



No obstante, indicó que el objetivo es lograr coordinarse con los administradores del Acuario para incrementar su promoción y ampliar la afluencia de sus visitantes a través de promociones con hoteles y restaurantes.



“Que ofrezcan descuentos a sus huéspedes para que haya mayor derrama económica y no solo el pago de la entrada del acuario”.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen