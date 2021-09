Clasistas piensan que vacuna Pfizer les vuelve la “moronga azul”: Huerta

Manuel Huerta exhortó a las personas a no dejarse llevar por suspicacias al ponerse la vacuna Pfizer, pues se trata de “mitos”

Este fin de semana, el delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, exhortó a las personas a no dejarse llevar por suspicacias, pues se trata de “mitos” de la clase media aspiracionista y destacó la importancia de vacunarse sin importar la marca del biológico, pues asegura, todos cuentan con efectividad probada, tanto, que el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se inmunizó con el biológico AstraZeneca.

No descartó que este tema esté siendo manipulado por empresas que pretenden comercializar las vacunas y desorientando a la población al respecto.

“A nosotros no nos interesa la marca, quiero decirte que hay una tendencia hasta media clasista de algunos que piensan que la Pfizer los vuelve ya de la “moronga azul”, que los vuelve casi gringos, que les da visa automática y no hay tal. Para pasar a Estados Unidos todos tienen que hacerse su PCR (prueba diagnóstica) con vacuna y sin vacuna, entonces, ese es un mito de la clase media aspiracionista y la otra gran verdad es que todas las vacunas son iguales (..) El presidente de puso la AstraZeneca , el sector educativo la CanSino y lo demás es “puro rollo” como dicen los chavos, es puro tema de las transnacionales que quieren vender y de los que no tienen conciencia ni saben de lo que está siendo manipulado”.

Mañana termina fase uno de la vacunación Covid-19 a los de 18-29 años en Boca del Río. FOTO: Manuel Tello

En este tenor, resaltó que en esta tarea se ha privilegiado a los pueblos originarios con la unidosis CanSino por temas de eficacia y de brindarles protección de una vez por todas.

En tanto, a las ciudades en donde se cuenta con red de frío como: Veracruz, Boca del Río, Xalapa o Coatzacoalcos es en donde se destinan los antígenos de doble aplicación.

“Es porque ahí tenemos la red de frío que esa vacuna requiere porque esa vacuna requiere 80 grados centígrados, entonces, la vacuna que sea es buena”.

Por otro lado, el funcionario federal confirmó que todos los centros asistenciales y reclusorios pertenecientes a la entidad veracruzana ya se encuentran vacunados contra el covid-19, quienes de manera voluntaria así lo dispusieron.

Asimismo, Manuel Huerta confirmó que concluirán con la vacunación en el mes de octubre, tal como se dio a conocer, pues se trata de un compromiso del gobierno de México con la ciudadanía de este país y las segundas dosis que queden pendientes, se concluirán en este mismo invierno.

“Porque vivimos con un gobierno que está cumpliendo su palabra, porque queremos un país donde la palabra valga, donde los mexicanos cumplan su palabra, donde todos digan la verdad, empezando por la prensa”.

Finalmente, invitó a la población restante a que acuda a los respectivos módulos de su ciudad a ser vacunados y que no bajen la guardia con las recomendaciones del sector salud, tal como: el uso del cubrebocas, mascarillas, sanitizantes y mantener la sana distancia.

