Clases virtuales genera estrés y ansiedad en alumnos

Clases virtuales genera estrés y ansiedad, cuestión que ha obligado la pandemia del COVID-19, lo que se refleja en la salud mental de los estudiantes.

Este regreso a clases virtual, tanto docentes, padres de familia, abuelos, así como los propios alumnos, desde las primeras horas de este lunes, están sometidos a mucho estrés, debido a que se han presentado muchas complicaciones para acceder a la educación en línea.

Mientras los papás están trabajando, los abuelos que tienen nulos conocimientos del uso de las nuevas tecnologías, luchan por conectarse a las plataformas educativas y además encontrar los canales donde se está trasmitiendo la programación “Aprende en Casa II”, por los canales abiertos de Televisa, TV Azteca, Milenio Televisión e Imagen Televisión.

Entrevistado por EL DICTAMEN, Fernando Farrera Rivera, alumno del segundo grado de secundaria, se dijo preocupado porque ha encontrado ciertos obstáculos en su educación virtual, sobre todo con el uso de las plataformas educativas, que son muy limitadas y difíciles de entender.

“También hubo un problema con una maestra porque nada más cuenta con Classroom, y no proporciona un medio de comunicación más fácil, entonces yo tuve un problema cuando pasé de primero a segundo, y tuve que cambiar las clases, y me uní a nuevas clases, y borré unas que no iba a ocupar del ciclo anterior, y esa clase era de educación física y la borré por error, y ahora me dijo un compañero que esa misma clase la modificaron y ahora es de segundo y ahora trató de unirme a esa clase y no me deja, me da error, y le mandé un correo a la maestra y no contesta mis correos, y no se que hacer, no sé si voy a perder esa clase, porque no he podido entrar, son trabas que tenemos”, comentó.

En contraste, la joven Ixchel Isaura Espinal Tapia, alumna del tercer grado de secundaria, se dijo feliz de regresar a clases y volver a saludar a sus amigos, aunque sea a través de una computadora.

Clases virtuales genera estrés y ansiedad pero no todos la están padeciendo

Explicó que no tuvo ningún problema para conectarse a la plataforma educativa y poder estar presentes en sus clases virtuales.

“Pues la verdad yo no tuve problemas para entrar, estuvo muy divertido, he hablado con mis amigos, estamos muy felices de volver a saludarnos, pero ahora sí que de manera virtual”, comentó.

Reconoció la labor de sus maestros, al hacer un esfuerzo por trasmitir sus conocimientos de manera virtual, que representa un reto para todos.

“Los maestros también les están echando ganas porque es mi último año y quieren que no las pasemos bien”, concluyó.

