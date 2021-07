El peligro de contagio por covid-19 persiste y muchas personas son incrédulas aún, por ello, es importante que las personas acudan a vacunarse cuando les corresponda, consideró el señor Anastasio Castillo Cruz, de 54 años de edad y habitante del fraccionamiento del Norte, quien este este jueves 1° de junio acudió a inmunizarse a la sede del TecNM – Campus Instituto Tecnológico de Veracruz, en el marco del último día de la jornada de vacunación.

En este sentido, exhortó a la ciudadanía faltante a que vayan a recibir su dosis y vencer sus temores y nerviosismo; pues es necesario protegerse ante esta pandemia que cada día está cobrando la vida de muchas personas.

“Que vengan a vacunarse la verdad, aunque muchos tienen miedo, pero la verdad es importante porque así nos cuidamos todos y cuidan a sus familias a la vez. (…) Está peligroso todavía lo que pasa es que la gente no cree y andan así, la verdad es que a la gente le vale; pero la verdad es que esto sigue y hay que tener bastante cuidado”.

Asimismo, resaltó que es importante que todos los miembros de la familia cuenten con su vacuna anti covid-19; pues de nada sirve que unos estén protegidos y otros se queden en la indefensión.

Te puede interesar:

“Claro que sí, así nos cuidamos todos, pues de qué sirve que se vacunen y otros de la familia no. De nada sirve. Así estamos más seguros todos”.

Dijo sentirse bien atendido en el módulo

Por su parte, don Anastasio dijo sentirse bien atendido en esa sede ubicada en la avenida Miguel Ángel de Quevedo entre J.P. Silva e Icazo, pues estimó que el proceso fue bastante ágil; las indicaciones fueron muy claras y de mucho respeto por parte del personal que atiende en el módulo.

En esta jornada participaron alumnos de la institución educativa, personal de la Secretaría de Salud del estado y de la Brigada Correcaminos, quienes aplicaron todos los protocolos sanitarios como el uso de cubre bocas, aplicación de gel antibacterial, guardar la sana distancia y explicaron cada fase en este proceso de inoculación, informaron sobre posibles reacciones y finalmente, realizaron junto con las y los asistentes una activación física a fin de aminorar molestias en la zona de aplicación del inmunológico.

Para concluir y posterior a la aplicación de su primera dosis de Pfizer, el señor Anastasio Castillo pidió a las personas que aún no se han vacunado a que no se dejen llevar por falsos rumores pues cada persona tiene diferente organismo y reacciona de diversas maneras a la aplicación, por lo que es muy importante que se atiendan y den valor a su salud.

“Ahorita no siento ninguna molestia y vine, aunque luego dicen que esto y que el otro, pero no, no, la verdad no sentí ninguna molestia. (…) Fue excelente la atención de todos los jóvenes de ahí. Fue bastante rápido”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.