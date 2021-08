En el marco de la jornada de vacunación contra el covid-19 para la generación de 30 a 39 años del municipio de Boca del Río, el ciudadano Enrique Cuevas Jiménez, de 35 años y habitante de la colonia Rigo de esa ciudad, hizo un llamado a las personas de su grupo de edad para que aprovechen la oportunidad de protegerse contra esta enfermedad, acudiendo a esta macro sede del estadio de fútbol Luis “El Pirata” De la Fuente ubicada en el fraccionamiento Jardines del Virginia.

Destacó que el coronavirus es un mal que está cobrando la vida de muchas personas en el mundo y no se debe tomar a la ligera, sobre todo, ahora que hay tantas variantes.

Por ello, pidió a sus colegas de generación a que se comprometan con su salud y vayan a vacunarse; pues de esta manera, no sólo habrá protección para ellos mismo, sino para sus familias y las personas que los rodean, en caso de que su labor requiera de salir de casa.

“Bueno, pues aprovecho para recomendarle y recordarle a toda la banda que se vacune, no sólo por nosotros; sino por nuestros seres queridos. Hay que cuidarnos y cuidarlos”, manifestó el entrevistado.

Asimismo, Enrique lamentó que el municipio boqueño nuevamente se encuentre en color rojo del semáforo epidemiológico, por lo cual, dijo: “no debemos bajar la guardia porque aún veo mucha gente sin cubrebocas en la calle”.

Por su parte, comentó que el proceso para la aplicación del biológico fue rápido y aunque tuvo pequeñas molestias tras recibirla, consideró que son más los beneficios al estar inmunizado.

“Desde que llegué me atendieron bien, fue rápido el acceso, no había mucha gente, en la fila me pidieron mis documentos”, mencionó Cuevas Jiménez.

Finalmente, se dijo satisfecho con este hecho e indicó que posterior a recibir la dosis se fue a trabajar.

Cabe recordar que, este martes 3 de agosto correspondió a las personas de la generación de 30 a 39 años cuya letra del primer apellido inicia de la A-H; para este 4 de agosto de la I-P y para el 5 de agosto de la Q-Z en todas las colonias.

