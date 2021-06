Ciudadanas de Jalisco y Coahuila reprochan no poder votar en casilla especial

Ciudadanas pertenecientes a diversos estados de la república que pretendían votar en la casilla especial ubicada el exterior del centro comercial Plaza Mocambo externaron su molestia al no poder votar este domingo 6 de junio en dicho módulo especial identificado con el número 51 del municipio de Boca del Río.

En el sitio, la señora Dolores Delgadillo Guzmán, proveniente del estado de Coahuila, mencionó que consultó la página del Instituto Nacional Electoral (INE) y le arrojó que podría votar en la mencionada casilla.

Sin embargo, al acudir al punto, los funcionarios de casilla le informaron que no era así, hecho que le causó enojo, pues pretendía cumplir con su deber ciudadano.

“Sacaron una página que todos los foráneos podíamos venir a votar a esta casilla, por eso vine, porque dijeron que en esta casilla sí podían votar todos los foráneos y ahora salen con que todos los foráneos no podemos votar nada más que los del sur, entonces ¿de qué se trata esto? (…)”.

No pudieron votar

“Estuvo muy mal todo esto, saben perfectamente que hay mucha gente que andamos fuera de nuestra ciudad por causa de fuerza mayor. Yo estoy aquí en Veracruz por mi madre que tiene 100 años y la tengo que cuidar y desgraciadamente no me podía ir a Coahuila, o sea, a Saltillo y nos dijeron que sí podíamos votar y ahora salen con que no. Como siempre hacen sus cochinadas y sus porquerías el gobierno”.

En tanto, la señora Luisa Cristina Sahagún Ávalos, ciudadana del estado de Jalisco, explicó que inicialmente en el INE les habrían confirmado que sí podrían votar en esta casilla de Mocambo y ya estando en el sitio, les explicaron lo contrario.

Por lo que se volvió a comunicar al INE y ya les dijeron que no les correspondía; así también, le pidió una solución, pues ella quería sufragar y les argumentaron a ella y a su acompañante no podrían hacerlo a menos que viajaran a su estado origen.

“Vine a votar, no nos dejan votar porque les dieron un mapa de la república mexicana marcada con entidades que les corresponden a cada estado, entonces, como mi estado que es Jalisco no está marcado en el mapa que le corresponde a esta sección, no puedo votar”, señaló.

“Hablé también al número telefónico que tienen aquí para las denuncias y quejas y me dijeron que por ley no me correspondía votar aquí en Veracruz, siendo yo de Jalisco. Primero la señorita me dijo que sí podía yo venir a votar aquí a Mocambo, con la que hablé por teléfono, la del INE. Le dije que estábamos aquí (Mocambo) y que de aquí nos dijeron que no podíamos votar”.

Por su parte, la auxiliar del equipo de cómputo de la casilla especial del INE, Beatriz Romero Domínguez, explicó que en dicha casilla podían votar las personas que corresponden a la circunscripción 3 pertenecientes a entidades como: Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

“Me tocó auxiliar a varias personas y cuando buscan la casilla, en la aplicación, buscan el estado de Veracruz y si coincide su sección con una del estado, pues lógico, les puede mandar a cualquier casilla especial. Lo ideal es que busquen el estado donde tienen su credencial, el número de la sección electoral a la que pertenecen y ahí les va a marcar qué casillas especiales pueden votar”.

Finalmente, señaló que las personas que presentaron dudas en torno a esa explicación, fueron canalizadas a la vocalía ubicada en la calle Bravo entre Lerdo y Juárez de la colonia centro en el puerto de Veracruz, en donde se encuentra el vocal del registro y el vocal ejecutivo para más detalles.

