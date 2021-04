– Ambientes insalubres en juzgados de Veracruz cobran la vida de jueces y legistas denuncian

Los ambientes insalubres y el poco control que se mantiene en los juzgados ubicados en el municipio porteño están cobrando la vida de magistrados, juristas y personal que ahí labora, señaló el presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Braulio Terán Del Valle.

Terán del Valle lamentó el reciente deceso del Juez IV de Primera Instancia en esta circunscripción ubicado en la Ciudad Judicial de Veracruz, Daniel Dámaso Vázquez Bautista, pues aseguró que no es el único juez que pierde la vida por esta causa.

“Tener mucha previsión porque acaba de fallecer el juez Dámaso por covid, del juzgado IV, falleció el día de ayer (15 de abril) lamentablemente. Lo que estamos viendo es que continúa una falta de estricto control de los procedimientos sanitarios y de ingreso del personal (…). Hay más contagios dentro del edificio y de trabajadores sobre todo y lamentamos mucho lo que está ocurriendo. Lo que sí quisiéramos es que esto empiece a tener un mayor control del ingreso, sobre todo controles sanitarios efectivo (…). Este es el segundo juez que fallece por esa causa (…) el primero fue hace unos siete u ocho meses”.

La situación no es exclusiva de Veracruz

Añadió que esta situación no es exclusiva de esta localidad, pues estos hechos se están presentando en diversas instancias de toda la entidad, incluso, en la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde se percibe menos control de sanidad y más hermetismo sobre los casos de contagios y posibles defunciones.

El líder del gremio detalló que estos centros de impartición no cuentan con los protocolos mínimos necesarios como son: toma de temperatura al ingreso a sus oficinas; no cuentan con gel antibacterial, pues se abocan a registrar quién entra o sale y las autoridades responsables no se muestran preocupadas ni ocupadas ante este panorama que mantiene con gran preocupación a las y los abogados de esta zona.

Cabe mencionar que la afluencia diaria en los juzgados de la Ciudad Judicial es de 500 personas por lo menos; entre trabajadores, denunciantes, jurisconsultos, jueces, etcétera.

“Son demasiadas personas (…) Estamos viendo que hay una falta de protocolos, que debemos poner más atención en la cuestión de los mismos, sobre todo porque vemos que la operatividad le ha ganado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz”, dijo.

Vázquez Bautista admitió que, aunado a ello, el nulo funcionamiento de los aires acondicionados de los cuatro juzgados ubicados en el ala norte de la Ciudad Judicial también contribuyó a este entorno insalubre, pues por mucho tiempo no sirvieron.

Por su parte, el presidente de dicho colegio externó su preocupación, pues este ambiente continúa y sigue causando estragos en la salud y en la vida de las personas que trabajan o acuden a estos centros de impartición de justicia.

“Lamentablemente todavía tenemos información de que hay algunos contagios más y eso nos está preocupando bastante a los abogados”, concluyó.

