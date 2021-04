Cifras de decesos por covid-19 en México superarían las 450 mil: Concanaco

Las cifras de decesos por covid-19 en México superarían las 450 mil y no las 200 mil que anuncia la Secretaría de Salud: Concanaco

El número de decesos que reporta la Secretaría de Salud federal a escala nacional no coincide con la cantidad de actas de defunción ante los registros civiles del país.

Las cuales superarían las 450 mil personas fallecidas y no las poco más de 200 mil que reporta la autoridad sanitaria, lo que representa más del doble de lo anunciado, afirmó el vicepresidente de Salud y Seguridad Social de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO – Servytur) México, Erick Manuel Suárez Márquez.

“Las estadísticas que nos marcan por acá, desgraciadamente las autoridades competentes no son las verdaderas. Hemos visto nosotros y hemos estado muy pendientes, por medio de información de los registros civiles de todas las ciudades que por el tema del covid-19 creo que vamos a más de 450 mil personas fallecidas por este tema (…)”,señaló.

Cifras de decesos por covid-19 en el México superarían las 450 mil: Concanaco

“El problema que tenemos es que no han sido claros desde el principio, han sido muy inexactos, no quieren dar más información, de alguna manera la hemos conseguido a través de los registros civiles que son los que a veces proporcionan. Ya tienen cerrada su base de datos”.

Y es que, al corte de este viernes 09 de abril del año en curso, se informó que México acumula en el corte de este 9 de abril autoridades de la Secretaría de Salud federal reportaron un total de 207 mil 20 muertes por Covid-19, así como 2 millones 272 mil 64 casos.

El vicepresidente de Salud y Seguridad Social de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO – Servytur) México, Erick Manuel Suárez Márquez. Foto: Manuel Pérez

Al respecto, el líder empresarial mencionó que mucha población estaría falleciendo en sus domicilios, en donde el virus no les fue detectado y los médicos legistas los diagnostican como caso de “neumonía atípica” lo cual es igual a coronavirus.

Por ende, ello es lo que eleva las cifras, las cuales también deberían considerarse; aunado a que México cuenta con los primeros lugares en cuanto a cantidad de trabajadores de salud acaecidos en el mundo por este mal.

Te puede interesar:

El ex presidente de CANACO Veracruz lamentó el hermetismo con el que se conducen las autoridades sanitarias y el gobierno de México en este tema y consideró que ello podría deberse al fracaso en estas estrategias.

Del mismo modelo Centinela y a que las autoridades desde un inicio no han sido claras en torno a los cuidados de salud ni han pregonado con el ejemplo.

“Desde un principio el plan Centinela fracasó, no olvidemos por acá que ellos no promovieron el uso del cubre bocas ni la sana distancia desde un principio, tomaron eso muy a la ligera y desgraciadamente la gente se confió, sigue habiendo mucha gente confiada, inclusive, en este momento que hay vacunas disponibles, hay gente que no se quiere vacunar, están sobrando en algunas localidades vacunas, es un desperdicio”.

Cerca de 25 mil decesos en concanaco por covid-19

En este tenor, Suárez Márquez reveló que el sector comercial no ha sido la excepción y ha registrado importantes pérdidas de vidas humanas por SARS-COV-2.

Las cuales llegarían a las 25 mil en todo México, incluyendo desde líderes de cámaras en turno, consejeros nacionales, empleados y familiares de estos, situación que les parece lamentable debido a que no se está informando de la manera adecuada.

“El sector de comercio, servicios y turismo ha sido muy afectado, han fallecido muchos empleados también (…) De CONCANACO debe de haber cerca de 25 mil que estén afiliados y estén fallecidos a nivel nacional”, señaló.

“Con números directos, familiares de empleados de cámaras, familiares, presidentes de cámaras. Tenemos constancia de dos presidentes, el de Pachuca en el estado de Hidalgo y otro más que no recuerdo de momento”.

Finalmente, el entrevistado consideró que es momento en que la población y el mismo gobierno trabajen de la mano, con más conciencia y sensibilidad, de lo contrario, esta pandemia no cederá.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.