Cierre del Café La Merced en Veracruz causa protesta pacífica a las afueras de las instalaciones ubicadas en la calle Ignacio López Rayón.

Desde el pasado 8 de mayo, el tradicional café de La Merced, cerró sus puertas por la contingencia sanitaria del covid-19, desde entonces sus 40 empleados, no han recibido el pago de su salario y prestaciones y por ello, realizaron una protesta pacífica a las afueras de sus instalaciones, ubicadas en la calle Ignacio López Rayón, de esta ciudad.

Molestos porque desde hace dos meses, el propietario del café La Merced, Aurelio Ibañéz Rodríguez, no les da la cara, para explicarles el porqué no han recibido el pago de sus salarios.

Jairo Antonio Petronilo Diaz, aseguró que el cierre temporal del café La Merced, les fue notificado por el sindicato y no por el propietario del lugar, que desde hace tres años, está enfrentando una crisis económica en su negocio, donde incluso mantiene adeudos con el pago del Infonavit y cuotas del IMSS, así como problemas con el SAT.

Mientras que el señor Ciro Martínez Lechuga, con 40 años de laborar de mesero en el café de La Merced, aseguró que la crisis económica del café La Merced, ya tiene más de tres años, porque desde entonces no recibían un salario completo.

“Yo desde la primera quincena de marzo, que vi que no pagaba, dije ya no vengo, la inconformidad es que desde hace tres años, no paga Infonavit, a nosotros no los descontó, pero no lo pagó al Infonavit, él se está amparando por el covid-19, cuando esto tiene desde tres años atrás, de no pagar hacienda, seguro y el Infonavit”, comentó.

Incluso se dijeron incrédulos que el café La Merced, vaya a abrir sus puertas el próximo año, para celebrar sus 60 años de antigüedad en el puerto de Veracruz.

“No le creo, no creo que vaya abrir, porque si pide dinero es para él, no para los empleados”, comentó.

El entrevistado aseguró que se tienen adeudos con la mayoría de la nómina del lugar, debido a que quizás un 10 por ciento, desde el pasado mes de marco, fueron enviados a casa por ser vulnerables al covid-19, en su mayoría adultos mayores, que padecen diabetes e hipertensión arterial.

Cierre del Café La Merced en Veracruz causa deudas para los trabajadores, hasta seis quincenas atrasadas

Incluso a algunos trabajadores tienen más de seis quincenas que se les adeudan.

“Debe antigüedades, quincenas, a unos 4, 6, 7 quincenas, son adeudos diferentes”, comentó.

Explicó que el sindicato de meseros, los ha apoyado con la entrega de una despensa y otra por parte del gobierno, que han sido insuficiente para alimentar a sus familias.

“Una despensa ha sido muy poco, y también hemos tenido una cierta negatividad por parte de nuestro secretario general, ya que el nos dice que esperemos, necesitamos el apoyo de un abogado honesto que nos apoye, para que este peleando por nuestros derechos tal cual”, concluyó.

