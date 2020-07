Cierre del Café de La Merced en Veracruz ha causado que el dueño, por ahora, no cuenta con recursos para pagar sueldos atrasados.

El propietario del Café La Merced apeló a la comprensión de los empleados que la mañana de este viernes realizaron una manifestación frente a las instalaciones en demanda del pago de quincenas caídas, al reiterar su propuesta de esperar a que pase la crisis por la pandemia del coronavirus, y una vez reabierto el negocio buscar la manera de empezar a cubrir de nuevo los salarios.

Aurelio Ibáñez Rodríguez, dueño del café, expresó que entiende la postura de los trabajadores, como ha sucedido en muchos otros negocios, en los que dejaron de percibir pagos por el cierre ante la crisis sanitaria del Covid-19.

Hizo referencia que las medidas de confinamiento fueron la puntilla al Café La Merced ubicado en Rayón en el centro de la ciudad, ya que desde varios años atrás el negocio ya venía enfrentando pérdidas, ante la escasa clientela que ha provocado un centro histórico despoblado, sin vida después de que empieza a caer la tarde.

Subrayó que a partir del 8 de mayo, cuando las autoridades decretaron los cierres del centro, decidió bajar cortinas de manera temporal, ante la incapacidad de seguir sosteniendo salarios, pago de servicios como luz, agua, seguridad social.

“Los trabajadores saben muy bien las que hemos pasado, las dificultades para sostener el negocio, incluso en dos ocasiones he enfrentado embargos en los que se han llevado parte del mobiliario con el que trabajamos”, reveló.

Expuso que por el momento no tiene capacidad para cubrir las tres quincenas que adeuda y sabe que puede enfrentar demandas de los trabajadores, quienes están en libertad de hacerlo.

“Yo que más quisiera poder pagarles, pero no tengo un centavo, la crisis económica nos ha pegado de manera grave, vivo en casa rentada, traigo un auto que me presta la familia de mi esposa, en realidad no hay de donde obtener recursos por ahora”, sostuvo.

Destacó que sus empleados han sido siempre parte de la familia, a quienes se ha tratado bien, “sin embargo ahora les hago un llamado a la comprensión a esperar a que pase esta crisis”.

Reiteró que no ha declarado en quiebra al café, ni ha cerrado de manera definitiva, ya que espera poder reabrir cuando la situación del coronavirus haya pasado.

