Cierre Café de La Merced en Veracruz no se dará; incluso el próximo 16 de febrero, estará celebrando 60 años de tradición en el puerto, y podría ser la fecha de su reapertura.

Desde el pasado 8 de mayo, el tradicional Café de La Merced, ubicado en el centro histórico de la ciudad, se vio obligado a bajar sus cortinas, por la contingencia sanitaria del covid-19.

Desde entonces han sido graves las pérdidas económicas, que pese a poder retornar a la “nueva normalidad”, no será posible porque no hay recursos suficientes para poder cumplir con el pago de nómina, insumos y servicios diversos.

Es así como este 2020, será un año perdido para el tradicional Café de La Merced, que luego de analizar su situación, decidió cerrar sus puertas, en lo que resta del año.

Entrevistado por EL DICTAMEN, Aurelio Ibañéz Rodríguez, propietario del Café La Merced, aseguró que la pandemia junto con el cierre de calles del centro histórico, lograron bajar sus ventas hasta menos del 10 por ciento, que no alcanzaba para realizar el pago de la nómina ni de los servicios básicos del lugar.

“Va a ser un cierre temporal, debido a la crisis económica que vivimos todos, pero principalmente en el centro de la ciudad, que con el fin de evitar aglomeraciones, han venido cerrando las calles y con lo de la pandemia se puso muy complicada la situación, de por sí las ventas eran demasiados bajas y no costeaba yo, teniendo abierto y menos, cerrándome las calles, no había manera de que el cliente llegara”, comentó.

Ibañéz Rodríguez, aseguró que siempre ha tenido el apoyo y comprensión de sus 40 trabajadores, a quienes siempre se les habló con la verdad, y aún se mantiene una excelente relación laboral.

“Si ellos me hablan y les digo que no se puede ahorita, ya muchos de ellos andan trabajando por otros lados, mientras esto pasa y volvemos a abrir, el apoyo de los trabajadores siempre lo he tenido y del sindicato, pero la verdad, ellos me dicen yo vengo a trabajar, pero si no me llevo propinas y no sale para pagar mi sueldo, pues no vengo, porque no sacan ni para el camión”, comentó.

Sin embargo, ante el panorama desolador que existe, luego de que las autoridades de salud, aseguran que la contingencia sanitaria podría prolongarse hasta el próximo mes de octubre, Ibañéz Rodríguez, determinó el cierre temporal de su negocio.

Recordó que el próximo 16 de febrero, el tradicional Café La Merced, estará celebrando 60 años de tradición en el puerto de Veracruz, y podría ser la fecha de su reapertura, luego de haber cerrado sus cortinas por la contingencia sanitaria del covid-19.

Cierre Café de La Merced en Veracruz ha sido temporal hasta el momento

“Si la verdad, todo el principio del año fue perdido, las ventas estuvieron terriblemente mal, no solo yo, otros conocidos también cerraron, primero unos y otros después y no han abierto, lo principal es aguantar hasta que esto pase”, comentó.

Con un nudo en la garganta, se concluyó que el Café de La Merced, permanecerá cerrado, hasta que pase la contingencia del covid-19.

El Café de La Merced es un negocio que se ubica en la primera sección del Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, sus clientes asiduos eran adultos mayores que asumían como una tradición desayunar, comer o cenar en compañía de sus amigos.

Esta es la primera vez que se ve obligado a cerrar por un largo tiempo, en espera de que cuente con la solvencia económica para regresar a la actividad comercial.

Desde 1996, sus instalaciones se encuentran ubicadas en la calle Ignacio López Rayón, donde ya se cumplirán 25 años.

