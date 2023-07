La Universidad Veracruzana informa en su portal de la Convocatoria de Ingreso a nivel Iniciación, Técnico, TSU y Licenciatura que los lugares disponibles por corrimiento se publicarán el próximo 8 de agosto de 2023.

Detalla que “quienes no obtuvieron derecho a inscripción en Primera lista o no lo ejercieron, podrán solicitar un lugar por corrimiento el 8 y 9 de agosto de 2023 (hasta las 13:00 horas del 9 de agosto, horario del centro de México). Para participar es obligatorio realizar una solicitud de registro y subir el documento que se indica en el inciso c del punto 25 de la presente convocatoria, el cual será validado antes de otorgar el lugar”.

Destaca que los lugares con derecho a inscripción por corrimiento se asignarán a las personas que acrediten concluir o haber concluido su bachillerato de manera satisfactoria, sin adeudo de materias, en orden descendente tomando como referencia el lugar ocupado en la Primera lista de resultados del 30 de junio de 2023.

Checa cuando publicará la UV la lista de lugares disponibles por corrimiento

La asignación de lugares en los PE de Danza Contemporánea, Educación Artística con Perfiles Diferenciados, Música y Estudios de Jazz está condicionada al puntaje mínimo establecido en el Examen de habilidades.

Los resultados se publicarán el 11 de agosto de 2023.

Quienes obtengan su derecho a inscripción por corrimiento deberán subir al SIUV los documentos digitales indicados en el punto 25 de esta convocatoria del 11 al 13 de agosto de 2023 (hasta las 20:00 horas del 13 de agosto, horario del centro de México).

La inscripción se realizará el 15 de agosto de 2023, en el lugar y hora indicados en el SIUV, donde las personas con derecho a inscripción por corrimiento presentarán en físico los documentos originales señalados en el punto 25 de esta convocatoria para el cotejo correspondiente.

Para el caso de las personas con derecho a inscripción de los PE virtuales autofinanciables deberán enviar por mensajería los documentos originales mencionados en el punto 25 de esta convocatoria y las personas encargadas de coordinar los PE notificarán la dirección postal.

