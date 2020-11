CFE presenta incrementos excesivos entre bimestres.

De nueva cuenta usuarios del servicio eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad expusieron que de un bimestre a otro la CFE les incrementó el cobro por el suministro, cuando -asegura- mantiene el mismo nivel de consumo.

Gabriela Aguirre Cruz, con domicilio en Privada Noche de Ronda y avenida Papaloapan del Fraccionamiento Hacienda Sotavento. Destacó que de los montos entre 270 a 450 pesos que pagaba normalmente entre bimestre y bimestre, a partir de los dos últimos bimestres los recibos le han llegado de 871 pesos y 1 mil 807 pesos, cifras que considera muy elevadas de acuerdo a su nivel de consumo.

CFE presenta incrementos excesivos entre bimestres.

La señora Gabriela Aguirre Cruz, con domicilio en Privada Noche de Ronda y avenida Papaloapan del Fraccionamiento Hacienda Sotavento, usuaria de la CFE, señaló cobros excesivos de un bimestre a otro. Foto: Alina KRAUSS

Explicó que la situación comenzó a raíz de un cambio de medidor que le hicieron en su vivienda, sin haberlo solicitado. Porque el anterior la mica estaba borrosa y no permitía apreciar bien la lectura. “De repente llegó el personal de CFE cuando no estaba yo en la vivienda y cambió el medidor. Luego de eso el bimestre empezó a llegar más caro”, anotó.

Mostró los recibos del 23 de diciembre del 2019 al 24 de febrero del 2020 por 279 pesos, y el del 24 de febrero al 23 de abril por 485 pesos. En tanto los dos últimos bimestres por 800 pesos uno, y 1 mil 807 pesos el del 24 de agosto al 23 de octubre del 2020.

Indicó que solo le han expuesto que hay un excedente que no le han explicado claramente, que son dos intermedios y que además ya no aplica el subsidio. Además, expuso, le cobran 164 pesos solo por acudir a la revisión del medidor. En sus reclamos en atención al cliente de la CFE, le responden que su lectura es correcta y que no pueden hacer nada más al respecto.

“La verdad Comisión Federal de Electricidad está abusando, es mucho abuso hacia nosotros los consumidores. Ahorita nada más están esperando los aguinaldos para poder robarle a la gente y cobrar de más”, acusó la señora Gabriela Aguirre Cruz. Expuso que a muchos usuarios de Hacienda Sotavento les están llegando caros los recibos de luz, por lo que advirtió que de continuar esta situación empezarán a realizar manifestaciones de protesta, “porque es una injusticia lo que están haciendo”.

