Cetmar presentó denuncia formal por acoso de maestros y daño a la infraestructura del plantel

Autoridades del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR), con sede en el puerto de Veracruz, ya presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado, para que se investiguen el supuesto acoso de maestros contra las alumnas de este plantel educativo, pero también se investigarán los actos de vandalismo que se registraron el pasado viernes, donde fue afectada la infraestructura del lugar, dijo su director Gustavo González García.

El entrevistado dijo que, por ser un plantel federal, también intervendrá la Fiscalía General de la República, quien también investigará los hechos.

“Las dos cosas van en la denuncia, nosotros somos una institución federal, entonces nuestras propiedades son del gobierno federal y con ello, interviene la Fiscalía General de la República y la denuncia va en dos sentidos, la denuncia por acosos, aunque sean de manera anónima, también por los daños ocasionados a nuestra infraestructura como puertas, accesos a la institución, aulas y demás ataques”, comentó.

Agregó que “estamos atendiendo la solicitud de la manifestación y ya hemos presentado una denuncia formal, ante quien resulte responsable por las denuncias que se hicieron por los presuntos acosos y también por los daños a nuestra infraestructura, también quiero informarles que la Fiscalía del Estado, ya levantó una carpeta de investigación, el día de ayer acudieron al plantel y tuve que responder a algunos cuestionamientos con respecto al evento del día viernes del año pasado”.

El entrevistado aseguró que se denunciarán dos hechos, el supuesto acoso contra estudiantes por parte de maestros del plantel y los hechos de violencia que se registraron el pasado viernes en las instalaciones del plantel.

González García, dijo que, desde el pasado primero de septiembre del 2021, es director del plantel y nunca recibió una queja o denuncia escrita o anónima de casos de acoso en contra de las alumnas por parte de maestros.

“Si en el pasado existieron, seria cuestión de que se revise en las fiscalías y los ministerios públicos, haber si ahí les llegó alguna denuncia, pero en lo que va de mi gestión, puedo decirles con toda honestidad que no he tenido ninguna, inclusive del día 6 al día 10 de la semana pasada, de este mes de marzo, se tuvo reunión con los padres de familia de todos los grupos, y en ningún momento tuvimos algún malestar, queja o denuncia por estos acosos supuestos, yo creo que en esas reuniones es donde acuden los papás como tutores legales de los alumnos y es el momento ideal donde se pueden manifestar, reitero no tuvimos ninguna denuncia al respecto”, comentó.

Reiteró que en los hechos violentos registrados el pasado viernes, en las instalaciones del plantel, se pudo observar la presencia de personas ajenas a la escuela, y por ello se hizo la denuncia ante la FGE, quien se encargará de investigar a esas personas que llevaban sus rostros tapados.

“La denuncia que hicimos ante la fiscalía es para quien resulté responsable y ahí hicimos el señalamiento que personas ajenas que tenían su rostro cubierto, también participamos, nosotros como lo dije en anteriores ocasiones permitimos lo que es la libertad de expresión de nuestros jóvenes, pero cuando ya resultan en hechos violentos, no estamos muy de acuerdo y yo creo que ellos también lo entienden”, comentó.

Concluyó que no habrá castigo para los alumnos y alumnas que protestaron el pasado viernes, todo lo contrario, se está estableciendo una agenda de trabajo donde se reactivarán muchas actividades que en el pasado se realizaban como medida de prevención de estás situaciones y serán retomadas.

