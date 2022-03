CESUVER invita a evento para conmemorar el Día Mundial del Autismo

El Centro de Estudios Superiores de Veracruz (CESUVER) Campus Veracruz invitó al público en general a participar en su próximo ciclo de conferencias y caminata para conmemorar el Día Mundial del Autismo a realizarse los próximos días 1 y 2 de abril del presente año respectivamente.

La directora del área “Azul” que atiende a infancias con autismo y asperger, Elena Pérez Lara, comentó que, desde hace tres años, Cesuver ha trabajado en la inclusión educativa y, aunque en los dos años anteriores, las actividades se vieron detenidas por la pandemia de covid-19, en este 2022, retoman labores con este ciclo de conferencias que tendrán efecto el día viernes 1 de abril desde las 8:30 de la mañana y hasta la 1:30 de la tarde en el Hotel Punta Azul del bulevar Ávila Camacho s/n en el municipio de Boca del Río.

“Sabemos que ya hay un índice mayor de niños con autismo y queremos estarles preparando o darles más temas para que ellos estén mejor cada día”, expresó en el uso de la voz.

Las actividades comenzarán con un breve mensaje de su parte el mismo 1 de abril; posteriormente, a las 9:00 de la mañana, el especialista en diagnóstico en trastornos de neurodesarrollo del CRIVER, 𝗜𝗿𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗼𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗢𝗿𝗱𝗮𝘇, platicará acerca del Trastorno del Espectro Autista y qué sucede con las personas que lo padecen; a las 9:30 am, se dará el testimonio de la señora Marcela de la Cruz Hernández, madre de familia; a las 10:00 am el director del corporativo jurídico HR, 𝗛𝘂𝗴𝗼 𝗔𝗻𝘀𝗲𝗹𝗺𝗼 𝗥𝗮𝘀𝗰ó𝗻 brindará una conferencia sobre los derechos de las personas con discapacidad; a las 10:30 am la 𝗰𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗹í𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗗𝗜𝗠𝗘, 𝗔𝗹𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗣𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿𝗮𝘀, dará una charla sobre el 𝗧𝗿𝗮𝘀𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗱é𝗳𝗶𝗰𝗶𝘁 𝗱𝗲 𝗮𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶ó𝗻 𝗲 𝗵𝗶𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱 (TDAH) para saber más acerca de este trastorno que en los últimos años ha cobrado visibilidad.

Más tarde, a las 11:00 am, la comunicadora y madre de familia Ivett Valenzuela compartirá su experiencia denominada: Cómo cambió mi vida el autismo. Retos y logros; a las 11:30 de la mañana, la fisioterapeuta, Paola Orduña López, ofrecerá la ponencia: Psicoballet y los beneficios de las actividades extra escolares; a las 12:00 del día, la Naturopatóloga con especialidad en Trofología, Lorna Estefanía Fernández hablará de la importancia en la alimentación; a las 12:30 del día, la maestra en Educación, Camila Ramírez de Arellano Domínguez expondrá el tema: Inclusión Educativa y Estrategias del Aprendizaje en Cesuver.

Así también, a las 13:00 horas, se presentará otro testimonio de vida a cargo de la señora Leticia Domínguez Domínguez y, finalmente, a las 13:30, el ingeniero Armando Notario Iparrea, rector de Cesuver, hará la clausura de los trabajos.

En este tenor, la directora Elena Pérez destacó la importancia de conocer más sobre el tema, por ello, estas conferencias no tendrán costo al público y podrán asistir libremente las personas que así lo deseen, principalmente madres, padres o familiares de la niñez autista.

En este marco, la maestra en Educación del salón Azul, Camila Ramírez de Arellano Domínguez, comentó que ella también cuenta con un familiar con este padecimiento y consideró importante que la población conozca los testimonios de las personas que diariamente atienden a pacientes con autismo.

No obstante, mencionó que para poder detectar a una niña o niño con autismo se le deben dificultar las tres esferas: conducta, lo cognitivo y lo social.

“Cuando esto pasa y lo detectan mamá o papá deben llevarlo al neurólogo y es él quien lo debe diagnosticar, también, muchos de nuestros pequeños van con paido-siquiátras, que son los que informan cómo están”, dijo en entrevista para El Dictamen.

Agregó que en Cesuver se trabajan para incluir a las infancias a la comunidad escolar, analizando y evaluando sus avances, utilizando herramientas de texturas, imágenes y pictogramas que los ayuden a su desarrollo.

De la misma forma, la psicóloga del área Azul de Cesuver, Lady Carolina Leyva Vicente, destacó que gran parte de la encomienda que tienen es preparar a madres, padres y personas que los rodean a ser inclusivos con las actividades diarias y prepararlos para ser independientes y que poco a poco se vayan valiendo por sí mismos.

Al respecto, consideró que es imprescindible que las familias que cuenten con un miembro autista acudan a terapia para lograr mejores condiciones de vida para ellas o ellos y corregir cualquier problema motriz, de lenguaje o sensorial, que son los problemas que más les aquejan.

“Prepararlos educativamente, pero también, para el día de mañana, porque sabemos que los papás no van a estar siempre con ellos (…) Que las y los niños vayan desarrollando sus habilidades para que el día de mañana puedan valerse por sí solos y no depender de alguna persona, por ello, es muy importante que acudan a terapia”, aseveró la especialista.

Las académicas fueron recibidas por la licenciada Bertha Rosalía Ahued Malpica, directora ejecutiva de El Dictamen, con quien visitaron las instalaciones de esta casa editorial y conocieron parte del acervo periodístico e histórico.

Caminata

Por otro lado, Pérez Lara dio a conocer que la caminata se llevará a cabo el próximo sábado 2 de abril a las 8:00 am, partiendo del Asta Bandera ubicada en el bulevar Ávila Camacho hasta el Acuario de Veracruz y serán alrededor de 3 kilómetros los que recorrerán.

Agregó que, autoridades de la subsecretaría de Educación de Veracruz darán el banderazo de inicio de la caminata y, para participar en la misma, las personas deberán adquirir su kit con un costo de 250 pesos.

Para inscribirse o informarse en torno a la caminata, las personas podrán llamar a los números de teléfono: 229 932 3666 y 229 229 8341, en su cuenta: https://www.facebook.com/CesuverOficial o acudiendo directamente a la sede del plantel ubicado en la calle Gómez Farías entre Altamirano y Enríquez.

Finalmente, reiteró la invitación a asistir a este encuentro, el cual será de gran beneficio para las familias con pacientes autistas.

