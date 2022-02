Cerca de 40 menores han fallecido de cáncer: AMANC 

Por abandono en tratamientos y atención tardía, cerca de 40 menores con cáncer perdieron la vida: AMANC

Debido a la emergencia sanitaria de coronavirus, muchas familias tuvieron que abandonar los tratamientos de sus hijas e hijos con cáncer y, otras tantas, llegaron a recibir atención tardíamente, lo que ocasionó que casi 40 menores de edad perdieran la vida de 2020 a la fecha, dio a conocer la presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Veracruz, Susana Lara García.

Al respecto, explicó que, en el año 2020, durante el confinamiento derivado de la pandemia por covid-19, dos menores de edad que padecían cáncer fenecieron debido a que tuvieron que abandonar su tratamiento, pues muchas comunidades oaxaqueñas, como Tuxtepec, Loma Bonita o incluso, en la parte de Playa Vicente, no dejaron salir a su gente y tenían la consigna de que, quien lo hiciera, se les aplicaría una sanción de 5 mil pesos.

Lo cual, inhibió el que las familias de niñas o niños con cáncer detuvieran la atención médica para estas infancias.

“Y las personas dijeron: ponemos en una balanza, dejo a mis hijos solos porque por lo regular son de familias numerosas y no podían dejarlos solos, entonces, pusieron en la balanza la enfermedad del niño contra toda la familia y dijeron: discúlpeme, pero no puedo salir porque tengo que pagar una multa y no puedo regresar a cuidar a mis otros hijos”.

“Desgraciadamente llegaron ya en etapas tardías, abandonaron su tratamiento y dos niños perdieron la vida por abandono en la pandemia”, explicó la activista.

Aunado a ello, detalló que, en el mismo 2020, se tiene el registro del deceso de 11 infantes, quienes llegaron a recibir la atención en etapas tardías.

En tanto, en 2021, reportó el fallecimiento de 25 niñas y niños, desde los cero a los 17 años, en su mayoría, oriundos de la entidad veracruzana, aunque también otros de estados circunvecinos.

“Es increíble porque nunca se había tenido ese número (..) La mayoría fueron niños de Veracruz, pero sí tuvimos niños de Oaxaca, de esos fueron tres; y otros que es aledaño, de Loma Bonita. Tuvimos de la zona de Orizaba, tuvimos también de la zona norte en colindancia con Puebla y Veracruz”.

“Este año ya tuvimos nuestro primer deceso, una niña de 16 años, ella era originaria de un pueblo cerca de Paso del Macho, desgraciadamente seguimos sumando la estadística y vamos por 38 niños ya”, lamentó la entrevistada.

Por su parte, reconoció que, por fortuna, el abasto de medicamentos se ha ido regularizando, lo cual ha sido gracias a la presión de madres y padres de familia, quienes han luchado e insistido con las autoridades sanitarias a nivel federal encargadas de que no falten.

Así también, Lara García comentó que se mantienen a la espera de que se lleven a cabo los trabajos de mejora en las instalaciones del Hospital Infantil de Veracruz.

