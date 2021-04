Censo de CAB no es violatorio y ciudadanía decide si participa o no: CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) asegura que el censo de CAB no es violatorio y la ciudadanía podrá decidir si participa o no

Ante las inquietudes de vecinos de Boca del Río debido al actual Censo que realiza la Compañía de Agua de dicha ciudad (CAB) para actualizar información relacionada con sus clientes que incluye recabar datos de campo y la toma de fotografías en vía pública y fachada de los inmuebles.

El licenciado Juan Pablo Nápoles Ramírez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz, señaló que esta no es violatoria de los derechos humanos y si las o los propietarios de los domicilios se sienten dudosos e inconformes con la misma, estos podrán cuestionar a dicha autoridad en torno al objetivo.

Así como, los motivos por los cuales se lleva a cabo, ya sea directamente en las oficinas jurisdiccionales o, si el organismo se negara a responder, mediante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

“El sujeto propietario del dato, es decir, si el usuario del domicilio no quiere que se tome, también tiene derecho a oponerse y lo puede ejercitar legalmente por cualquier vía de comunicación con la autoridad y la autoridad o el organismo responsable está obligado a contestarle”; agregó.

“También, precisar que, si la autoridad no contesta o no resuelve a nuestro favor por decirlo de alguna forma, tenemos ahí a un organismo especializado que es el IVAI (…) Y si no encuentra satisfacción en esa encuesta, puede oponerse a la obtención del dato, estar consciente y estar alerta porque es válido”.

De la misma manera, reconoció que, la ciudadanía también tiene el derecho que se respete su privacidad, lo cual, no es absoluto y tampoco significa que todos los datos personales que las autoridades obtengan de ellos y los ejercicios que lleven a cabo para la adquisición de estos sean violatorios de los derechos humanos.

Asegura que los datos estarán regulados

“En este caso, por cuanto hace a la toma de fotografías en la vía pública, digamos, la parte de afuera de nuestra casa, lo primero que tendríamos que observar es, ¿para qué la necesitan?, ¿cuál es el objetivo de esta obtención de datos?”.

“Porque hay que recordar que hay un aviso de privacidad de todos los objetos obligados a la obtención de datos personales y su tratamiento en el que ellos nos especifican que cuáles son los datos personales que van a obtener de nosotros”.

Explicó que se debe tener en cuenta que dicha compañía tiene una concesión otorgada por el estado, por lo que todas las actuaciones que esta empresa haga en el ejercicio de la misma (concesión) son a título de autoridad.

Entonces, tiene que respetar un marco normativo, pues lo que las autoridades hacen con los datos de las personas está regulado en un marco legal muy preciso y minucioso que exige la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, tanto a nivel federal como estatal.

Ante esta situación, en el aviso de privacidad que tiene publicada la CAB se especifica que pueden obtener datos de la ubicación, tales como: el domicilio, teléfono de oficina, casa, celular, correos y otros.

Por lo que, si el colono observa que la fachada de su propiedad o representación gráfica puede encuadrar o entrar como un dato personal, podría ser que por sí misma esa actividad, no necesariamente sea violatoria de un derecho humano por parte del organismo.

El jurista comprendió el hecho de que la ciudadanía manifieste cierto temor ante las actuales condiciones de seguridad que se viven, incluso que ello se da en un panorama electoral y expuso que, en caso de que la o el dueño de la vivienda así lo considere.

Este podrá cuestionar a la autoridad ¿para qué necesita gráficamente la fachada del domicilio?, puesto que ellos ya cuentan con datos personales de sus clientes, incluida la dirección, RFC, formas de pago, entre otros.

“Entonces habría que ver, uno, cómo se realiza esta toma, que esta no sea invasiva, que no pretenda exhibir algún dato al interior del domicilio, si es, por ejemplo, para verificar cómo está la toma de agua o dónde está puesto el medidor o eso, podría tener por ahí un sustento”, indicó.

“Pero por sí mismo, no consideraría que sea precisamente violatorio de derechos humanos (…) dos, cómo lo vas a tratar, dónde se va a almacenar, quién a tener acceso a ella y si no encontramos satisfacción en esa respuesta o no lo responde, acudir al organismo especializado que es el IVAI”.

Por otro lado, dijo que es bueno que CAB exponga su aviso de privacidad públicamente en donde especifica que está facultado para obtener dichos datos, aunado al previo aviso que hizo hacia las y los habitantes de esa ciudad de que van a realizar dicho censo, con personal identificado y que expone el número de teléfono para atención.



Además, comentó que la población también podrá hacer uso de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales conocidos como derechos ARCO con el sujeto responsable y el organismo está obligado a responder a ello.

En torno a otra de las inquietudes de la población sobre que este censo se estaría utilizando para un posible incremento a las tarifas por este servicio, el primer visitador de la CEDH consideró que, si con este argumento se llegara a presentar un alza, la autoridad tendría que justificar el motivo.

“Podríamos decir de forma muy somera que si la aumentó en virtud de la fachada de una casa pues muy probablemente no haya una conexión ni técnica, ni lógica ni jurídica. Tendríamos que analizar, primero, ¿por qué hubo ese aumento? El aumento de las tarifas del agua tiene que ver con varios factores”.

“Una es la cantidad de agua que estamos consumiendo y dos, los niveles de consumo, como sucede con la luz, o inclusive el tipo de conexión que se tiene, si es comercial, habitacional”.

Finalmente, Nápoles Ramírez recomendó estar atentos a los avisos de dicha autoridad, verificar que estos estén cumpliendo con los esquemas operativos con lo que informan en sus notificaciones y verificar con el mismo CAB que los datos personales que obtengan se utilicen para el fin que indicaron, lo cual, si hay dudas, también lo resuelve el IVAI.

