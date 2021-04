Censo de CAB en Boca del Río es legal y usuarios pueden negarse a responder

El censo para actualizar información de los clientes en los sistemas de la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB) que se lleva a cabo en dicha urbe es legal, sin embargo, también lo es el hecho de que el usuario se niegue a responder y no podrá ser obligado o amenazado para hacerlo, señaló el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón (UCC), Luis Alberto Martín Capistrán.

Al respecto, el abogado explicó que lo que podría incurrir como una ilegalidad sería el que dicha información tuviera un mal uso, dado que existe la Ley para la Protección de Datos Personales que obliga a proveedores o empresas públicas o privadas a proteger a sus clientes en ese sentido y a no utilizar sus datos sin su consentimiento.

“Es legal que una empresa privada obtenga datos de sus clientes, es legal que aplique una encuesta, que acuda al domicilio a obtener datos, que los pida cuando el usuario va a pagar a la caja, que le haga llenar un formato o un formulario, eso es legal (…) Lo ilegal sería qué uso se le van a dar a esos datos, es decir, la empresa tiene que comprometerse al resguardo de esos datos personales”.

Añadió que en caso de que la empresa ejecutara alguna acción que implique el uso de esos datos personales sí se puede denunciar penalmente ya que el Código Penal del Estado de Veracruz contempla el delito de uso de datos personales sin el consentimiento del usuario y esta denuncia podrá hacerse ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Martín Capistrán indicó que en caso de que el usuario se niegue a responder por la razón que fuere, entonces la empresa tendría que recurrir a otras medidas legales en igualdad de circunstancias, pues recordó que el servicio de agua es un derecho humano y no puede estar condicionado a nada, por lo que tampoco es menester que el cliente se ampare de dicha autoridad.

“Aquí el usuario no puede promover un juicio de amparo porque no es necesario, además el echar a andar la máquina judicial sería hasta costoso para los usuarios y es de muy difícil acceso para todo el público y además no es necesario, no tiene que protegerse de la autoridad, basta con que le diga al prestador del servicio: no quiero, no te puedo dar mis datos”.

Y es que actualmente, personal de la CAB se encuentra realizando actividades de censo para recabar datos en campo, que incluyen la toma de fotografías en vía pública, incluyendo calzada, banquetas y fachada y/o arquitectura exterior de los inmuebles, por lo que, a través de dichas labores se pretende actualizar la información en los sistemas de información del organismo a fin de ofrecer un mejor servicio, esto de acuerdo a los avisos enviados a vecinos de las diversas colonias de la localidad.

En este caso, la empresa podrá tomar fotos desde el exterior, ya que no está prohibido, pero no puede ingresar al domicilio; aunque lo que sí sería ilegal es que utilicen esa imagen para amedrentar a sus clientes, pues entonces se convertiría en una amenaza, la cual, puede denunciarse ante la FGE.

Finalmente, el jurisconsulto comentó que desde que se contrata el servicio de agua se efectúa un convenio en el que las partes proporcionan los datos necesarios para tal fin, estableciendo reglas y datos relevantes para celebrar el acuerdo jurídico, sin embargo, en ocasiones es necesario actualizarlos.

