Celebran Día de la Libertad de Expresión en Veracruz

En el marco de la celebración del “Día de la Libertad de Expresión”, se llevó a cabo la toma de protesta a la directiva de la Asociación de Periodistas de Veracruz (APEV), encabezada por su presidente Rodolfo Herrera Sánchez, así como la entrega de reconocimientos a periodistas destacados, por su amplia trayectoria, como Elvira del Carmen Tejera Domínguez, Miguel Novoa Mendoza y Raúl Olivares Pérez.

En el evento estuvo presente el presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Silverio Quevedo Elox, quien tomó la protesta a la directiva de la Asociación de Periodistas de Veracruz (APEV), ya certificada ante notario público, y registrada ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía.

“Esto abona a la unidad del gremio periodístico, especialmente ahora que el periodismo enfrenta embates desde distintos ámbitos, le deseo éxito a esta nueva asociación”, comentó.

La directiva del APEV en Veracruz, está integrada por Rodolfo Herrera Sánchez, presidente; Violeta Pacheco García, vicepresidenta; Oscar Pedro Reyes Castelán, secretario; Araceli Baizabal Andrade, tesorera; Raúl Díaz Cruz, comisario.

Por su parte, Rodolfo Herrera Sánchez, presidente de la Asociación de Periodistas de Veracruz (APEV), fue claro en advertir que los periodistas no le pertenecen a nadie, ni a un gobierno de cualquier nivel, ni a los partidos políticos.

“Se da a conocer lo que está ocurriendo, porque siempre hay gente valiente, dispuesta a dar a conocer la situación que se vive, siempre va a haber un periodista, por eso nosotros llegamos para quedarnos, no sentimos que vivimos bajo ataques, eso no es cierto, porque es inherente a nuestra actividad, hemos sufrido persecuciones y otro tipo de situaciones en todos los gobiernos de todos los colores, no es de ahorita, fue con los que estuvieron anteriormente, y nos damos cuenta que esta actividad siempre nos va a mantener al hilo de situaciones incómodas”, comentó.

Celebran Día de la Libertad de Expresión en Veracruz

Agregó que “no nos segmentamos en colores, no estamos con el gris, ni con el blanco, ni con los demás colores que existen, ya se acabaron los colores en la política, de que serviría un periodista si tiene que estar segmentado con un color específico, o de que le sirve a la gente del poder, un periodista que escriba a favor todo el tiempo, por eso esta actividad va a continuar, nosotros no le pertenecemos a nadie, a ningún color, los periodistas somos periodistas, ejercemos la libertad de expresión y eso beneficia directamente a quienes ejercen el poder, y le beneficia a la sociedad”, comentó.

Destacó que un periodista da a conocer lo que las contralorías no hacen, y recordó las palabras del exalcalde del municipio de Veracruz, Francisco Ávila Camberos, quien dijo “ustedes dan a conocer lo que las contralorías deberían de hacer”.

Posteriormente se procedió a la entrega de reconocimientos a periodistas destacados en la conurbación Veracruz-Boca del Río, como Elvira del Carmen Tejera Domínguez, cronista de sociales y columnista del periódico EL DICTAMEN, por sus 60 años de trayectoria periodística.

Durante su discurso, la homenajeada, quien inició su carrera en El Decano de la Prensa Nacional, dijo “el mensaje de hoy para mis compañeros, es que pongan toda su alma y su pasión, para ejercer el periodismo desde cualquier área que les toque informar, todas son importantes, cuando aspiramos a dejar un legado de amor, de solidaridad, que sirva de guía para que las generaciones venideras, tengan un espíritu más fraternal y de lucha por una sociedad más justa y humana”.

También fue reconocido Miguel Novoa Mendoza, quien, a lo largo de su trayectoria en el periodismo, ha formado parte de medios de comunicación como la XEU, Grupo FM, Avan Radio, así como corresponsal de medios nacionales y en la actualidad, se desempeña en medios digitales.

Y, por último, Raúl Olivares Pérez, jefe de información del periódico Notiver.

Además, se oficializó el nombramiento de los encargados de las diferentes comisiones del APEV. También se hizo entrega de credenciales y gafetes a los periodistas que forman parte del APEV.

Al evento acudieron autoridades de los diferentes niveles de gobierno, sin distingo de partido, ya que la Asociación de Periodistas de Veracruz (APEV), es una agrupación sin tendencia ideológica ni política, y sus miembros por la naturaleza de su profesión, tratan con todos por igual.

Entre los invitados especiales, estuvo presente la Licenciada Bertha Ahued Malpica, directora ejecutiva del periódico EL DICTAMEN, el senador Julen Rementeria del Puerto, el ex senador Héctor Yunes Landa, el alcalde de Medellín, Marcos Isleño, la presidenta del Colegio de Abogados de Veracruz, Rosario Guadalupe Gayot Lara, así como los regidores del Ayuntamiento de Veracruz, Daniel Martín Lois y Belem Palmeros.

Todo ello en un desayuno en el marco de la celebración del Día de la Libertad de Expresión, donde fue distintiva la unidad del gremio periodístico de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

