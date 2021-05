CCME realizó encuentro con candidatos a la alcaldía de Boca del Río

El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) realizó este miércoles el primer encuentro con candidatos a la presidencia municipal de Boca del Río, donde únicamente acudieron al llamado Nena de la Reguera, candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ángel Deschamps, candidato de Movimiento Ciudadano (MC); Katya Ortiz Pérez, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Antonio Morales Murguía, candidato de Fuerza por México (FXM).

Únicamente se tuvo la ausencia del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Manuel Unánue Abascal.

Alice Siadous Ayala, presidenta de CCME, aseguró que este tipo de encuentros tienen como objetivo escuchar las propuestas de los candidatos, sobre todo en materia de equidad de género, igualdad de oportunidades para las mujeres y sobre cuantas mujeres serán incluidas en su administración municipal, con la finalidad de mejorar el posicionamiento de la mujer en el sector público.

Casi todos los candidatos tienen las mismas propuestas

“Si hay muchas propuestas sobre todo lo que tiene que ver con la reactivación del centro, donde le van a dar mucho posicionamiento el tema de turismo; casi todos los candidatos tienen las mismas propuestas. De igual manera de darle un espacio a la mujer dentro de sus gabinetes; para que puedan estar interactuando con otras mujeres para apoyarlas en sus empresas”, comentó.

La entrevistada aseguró que el CCME no tiene contemplado solicitar a los candidatos el apoyo para las mujeres a través de programas, sino crear este tipo de encuentros, para que las mujeres se puedan expresar con los candidatos.

Una vez que surjan los ganadores del próximo proceso electoral, se buscarán reunir nuevamente con el presidente municipal electo de Veracruz y Boca del Río; esto para poner sobre la mesa sus propuestas en beneficio de las mujeres emprendedoras.

“Nosotros como CCME velamos tanto por las mujeres y los hombres que quieran emprender algún negocio; los llevamos de la mano y evidentemente al existir un ganador, vamos a estar presentando nuestras propuestas para ver de qué manera pueden impulsar ellos a más gente para que se inscriban”, comentó.

Siadous Ayala lamentó que la participación de las mujeres en la búsqueda de cargos de elección popular aún siga siendo una minoría.

“Si hay participación de las mujeres, tal vez no como quisiéramos porque vemos que la participación de la mujer en las campañas es la minoría, me hubiera gustado que hubiera más mujeres, lo digo de manera personal y no como presidenta del CCME”, comentó.

En su intervención, Ángel Deschamps, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Katya Ortiz Pérez, se comprometió a volver a implementar y transformar el programa “Miércoles Ciudadano”, “Bocatel”, “Boca en tu colonia”, para que su atención sea de puertas abiertas.

“Hoy no existe ningún programa que resuelva los problemas de la sociedad y que sea medible; nosotros mediamos todo lo que hacíamos en el ayuntamiento, teniendo un 94 por ciento de solución al ciudadano”, comentó.

También se comprometió a combatir la inseguridad, así como impulsar el fomento económico del municipio; luego de que Boca del Río tiene una amplia vocación turística, pero lamentablemente está en pañales. Por ello, impulsará un club de playa de nivel mundial; el cual que sería manejado por el sector restaurantero del lugar y donde se contratará a personal mayor de los 40 años de edad.

FXM a favor de la creación de un sistema de apoyos económicos

Antonio Morales Murguía, candidato de Fuerza por México (FXM), aseguró que en materia de desarrollo económico; impulsará el turismo deportivo, con la realización de eventos como el triatlón, vela y otros deportes de playa.

También se pronunció por la creación de un sistema de apoyos económicos municipales para los emprendedores y emprendedoras.

La candidata del PRI a la alcaldía de Boca del Río, Katya Ortíz Pérez, aseguró que el turismo será prioridad en su gobierno municipal; por lo que buscará impulsarlo para que sea atractivo para los inversionistas.

“Es imposible pensar en desarrollo económico sin pensar en el sector privado, por lo que trabajaré en conjunto con cámaras empresariales”, comentó.

Por su parte, Nena de la Reguera, candidata de Morena, aseguró que en materia de desarrollo económico impulsará al municipio para que se convierta en un detonante económico digno, a través del corredor comercial de La Carranza.

Además se comprometió a impulsar a las mujeres emprendedoras, otorgándoles créditos blandos y clases gratuitas.

