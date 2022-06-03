CCE lanza mensaje de unidad nacional 

Desde Veracruz, la plana mayor del sector empresarial en el Estado y en México, lanzó un contundente mensaje de unidad en voz del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a nivel nacional, Francisco Cervantes Díaz.
Al encabezar una reunión con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y los más importantes representantes de la iniciativa privada del estado de Veracruz -asociaciones, cámaras y colegios-, a convocatoria del presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz- Boca del Río A.C., Luis Antonio Exsome Zapata, Francisco Cervantes refrendó la confianza de los empresarios asociados en las autoridades estatales y federales.
En el marco de la celebración del XVII aniversario del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz- Boca del Río A.C., Cervantes Díaz, afirmó que las actuales circunstancias obligan al sector empresarial del país a mantenerse unido y confiado en que las condiciones estarán dadas para invertir y reactivar la economía nacional en un plazo razonable, por ello, juntos, gobierno e iniciativa privada, deben caminar enfilados en un mismo objetivo.
Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz- Boca del Río A.C., Luis Antonio Exsome Zapata, invitó a sus asociados y amigos presentes, “a dejar a un lado los egos” y trabajar en bloque y unidos para que, nuevamente Veracruz, con el impulso del sector productivo, pueda retomar el rumbo y recuperar las estadísticas acostumbradas para un Estado rico y próspero.
Para lograrlo, indicó, hace falta proponer y aterrizar proyectos que permitan mantener el repunte de la economía y la generación de empleos, además, es vital que la iniciativa privada comprenda la importancia de la participación e inclusión de las mujeres en la vida empresarial y su aporte en la movilidad del flujo económico.
El evento que congregó a los verdaderos empresarios veracruzanos, por lo menos 130 representantes de todos los sectores productivos, contó además con la presencia de los secretarios de Estado, José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado; Enrique Nachón García, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario del Estado y la Secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorehny García Cayetano.
Además de Francisco Cervantes Díaz, Presidente del CCE a nivel nacional y Luis Antonio Exsome Zapata, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz- Boca del Río A.C., quienes fungieron como ponentes del evento, también participaron José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado; Luis Arturo Flores Sánchez, Director de Estrategias de Inversión Banco Santander; Bernardo Martínez Aguirre, responsable de Inversión de Constellation Brands en el Sureste del país y Enrique Nachón García, Secretario de Desarrollo Económico del Estado.
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Al finalizar el encuentro, el CCE Veracruz- Boca del Río A.C., entregó reconocimientos al presidente del CCE nacional, Francisco Cervantes Díaz; al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, además de los titulares de Sedecop y Sefiplan así como al expresidente del CCE Veracruz- Boca del Río A.C., Marcos Orduña Alcocer.
ASISTIERON:
-DIRECTOR GENERAL DE AGENCIA ADUANAL ABASCAL,
ABASCAL CASTRO ANTONIO.
-CANADEVI VERACRUZ, ROMÁN ACEVEDO.
-GERENTE FABRICA NESTLE VERACRUZ,
JESÚS ACOSTA GARDUÑO .
-PRESIDENTE DE CANACO POZA RICA.
JARRETT OSWALDO AGUILAR CAMET
-EX PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION DE VERACRUZ, PEDRO AGUILAR PIZARRO.
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE VERACRUZ A.C.
AGUILAR RIVERA SERGIO AGUILAR
DIRECTOR DE TRANSPORTES DE GRUPO CICE
AGUILAR RUIZ VICTOR
DIRECTORA EJECUTIVA DEL PERIÓDICO EL DICTAMEN,
BERTHA AHUED MALPICA.
-COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PUERTO DE VERACRUZ, PEDRO ANTONIO ALBA CASÍS.
-DIRECTOR DE CENTRO FINANCIERO VERACRUZ ACTINVER, ALMARAZ KLADIANO EDUARDO
-DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT VERACRUZ, MARTIN RAMON ALVAREZ FONTAN.
EXPRESIDENTE DE CANACO VERACRUZ
AMAYA RIZO BELGIO
PRESIDENTE DEL CONSEJO EMPRESARIAL METROPOLITANO DE XALAPA
ARANA WATTLI FERNANDO
EMPRESARIO DEL RAMO EDUCATIVO
ARIZA GARCIA ERIK FERNANDO
ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ARNAIZ VAZQUEZ ALFONSO
ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENTES NAVIEROS
ARRIOJA RODRIGUEZ JOSÉ RAFAEL
CONSEJO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE VERACRUZ
ASSALEIH ORTIZ FEDERICO
RECTOR DE LA UNIVERSDAD CRISTOBAL COLON
ASUN JORDAN JOSE MANUEL
DIRECTOR GENERAL DE QUIMIVER
BELLO CHAPA FERNANDO
DIRECTOR GENERAL GRUPO BERISTAIN
BERISTAIN DE LA PEÑA JORGE LUIS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA ASOCIACION DE AUTOTRANSPORTE DE VERACRUZ
BERISTAIN SAUCEDO RICARDO
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES COSTA VERDE
BRAVO GUZMAN HUMBERTO
EX PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL VERACRUZ BOCA DEL RIO
BRAVO TORRA GILBERTO
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA Y LA TRANSFORMACION
CAMPA PEREZ JOSE ANTONIO
ASOCIACION MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES DE VERACRUZ Y BOCA DEL RIO
CARAMES CHAPARRO SANTIAGO
INVITADO DE CAMPA
CARDENAS ANGEL
CONSEJO VERACRUZANO DE COMERCIO EXTERIOR, INVERSION Y TECNOLOGIA A.C.
CARDENAS HERNANDEZ GERARDO
EMPRESARIO CONSTRUCTOR
CARREÑO ORTEGA RAFAEL
EMPRESARIO CONSTRUCTOR
CARREÑO PEÑA RAFAEL
EX PRESIDENTE DEL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
CASTELLANOS VARELA OSCAR DE JESUS
PRESIDENTE DE CMIC ZONA POZA RICA
CASTRO GONZALEZ MIGUEL ANGEL
DIRECTOR GENERAL DE PLACAS, LAMINAS Y PERFILES DE VERACRUZ
CEBALLOS PONCE CARLOS
PRESIDENTE NACIONAL DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL
CERVANTES DIAZ FRANCISCO
CONFEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CHAHIN MALULY ANGEL
COLEGIO E INSTITUTO DE VALUADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ A.C.
CHARIS CARRASCO DANIEL CHARIS
INVITADO DE CAMPA
CHAVEZ MILDRED
DIRECTOR GENERAL DE GAS DE VERACRUZ
CHAZARO MABARAK ENRIQUE
PRESIDENTE DE GRUPO TONY
CHEDRAUI MAFUD ANTONIO
UNION AGRÍCOLA ESTATAL DE PRODUCTORES DE MAÍZ DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONTRERAS CARRERA JOSE ÁNGEL
DIRECTOR DE LOGISTICA DE GRIVER
COS MALPICA DIONISIO
EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL CORDOBA – ORIZABA
CRUZ MONTESINOS LUIS
DIRECTOR REGIONAL SURESTE BANCO DEL BAJIO
DAVID ROLDAN DAVID
ASESOR EN COMERCIO EXTERIOR
DE LA FUENTE QUEZADA BARUC
AGENCIA ADUANAL DAG
DE LA GARZA AVIÑA JORGE
DIRECTOR GENERAL DE TENARIS TAMSA
DE LA MAZA JIMENEZ
SERGIO AGUSTIN
PRESIDENTE DEL CONSEJO EMPRESARIAL DE LA ZONA NORTE DE VERACRUZ AC
DE LA TORRE TAPIA ALEJANDRO
DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE FERROCARRILES
DE LUISA PLAZAS IKER DE
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE GRUPO CICE
DIAZ DE VEGA ALFONSO
GERENTE GENERAL DE ICAVE
DIAZ VIRGEN SUSANA
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN
DOMINGUEZ FERRAEZ ALEJANDRO
DIRECTOR BANCA PATRIMONIAL Y PRIVADA BBVA A BANCOMER VERACRUZ
DURON FIERRO GUSTAVO
EX PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL VERACRUZ BOCA DEL RIO
ENCISO VILLAREAL MANUEL OSCAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL REGION SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ AC
ENRIQUEZ ESPAÑA ESTEBAN
CLUB DE BEISBOL EL AGUILA DE VERACRUZ
ESCALERA PAVON ANDRES
CAMARA NACIONAL DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA
EXSOME ZAPATA LUIS ANTONIO
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIO MEDIO
EXSOME ZAPATA RICARDO
EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE VERACRUZ
FERNANDEZ FOURZAN FELIPE
DIRECTOR REGIONAL SURESTE BANCA PRIVADA BANCO SANTANDER
FERNANDEZ MARTINEZ RAUL
DIRECTOR DE ESTRATEGIA DE INVERSION VERACRUZ BANCO SANTANDER
FLORES SANCHEZ LUIS ARTURO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ
GACIA JIMENEZ CUITLAHUAC
CONSEJERO DEL GRUPO GK
GARCIA KURI FRANCISCO JAVIER
PRODUCTORES Y ENGORDADORES DE BOVINOS DEL CENTRO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
GARCÍA KURI YAMIL
TITULAR DE LA NOTARIA 41 DE VERACRUZ
GIL LASTRA GERARDO
ORGANIZACIÓN DE GASOLINEROS DE VERACRUZ A.C.
GILBERTO DE JESUS BRAVO VERA
GILBERTO
SUBDIRECTOR DE INGENIERIA FABRICA NESTLE VERACRUZ
GIUDICE NICOLAU
RELACIONES INSTITUCIONALES DEL UCC
GOMEZ COLORADO ANGELINA
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CONCRETEROS INDEPENDIENTES A.C.
GONZALEZ GARCÉS GUILLERMO
JUPV APRENDER ´PARA SER MEJORES AC
GONZALEZ ZAMORANO RAFAEL
DIRECTOR GENERAL AIEVAC DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUTIERREZ CAHUE FRANCISCO
INSTITUTO PANAMERICANO DE INGENIERÍA NAVAL
GUTIÉRREZ MORALES MARVIN
EMPRESARIO INMOBILIARIO
HANNA GRAYEB ANTONIO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMISTRACION DE NUVOIL
HERNANDEZ MARIANO
HERNANDEZ LUIS JULIAN
EXPRESIDENTE DE CANACINTRA ZONA POZA RICA
HERRERA FRANCO JESUS
DELEGADO DE PRODECON EN VERACRUZ
HERRERA TELLEZ MARIO
EXPRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES DEL PUERTO DE VERACRUZ
HOMS QUIROGA JORGE
AGENCIA ADUANAL HOMS QUIROGA
HOMS QUIROGA JAIME
VICEPRESIDENTE DE MUJERES EMPRESARIAS
HOZZ ALEJANDRA
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL CORDOBA – ORIZABA
JIMENEZ HACES FRANCISCO
EXPRESIDENTE DEL CONSEJO EMPRESARIAL METROPILITANO DE XALAPA
JIMENEZ SILVA OCTAVIO
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCTORA LAMAR
LAJUD SERUR NAIM
DIRECTOR GENERAL GEB GROUP
LARA TREJO ALFREDO
PRESIDENTE CMIC VERACRUZ
ALARDIN CORDOVA JORGE RAFAEL
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ
LIMA FRANCO JOSE LUIS
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ANAHUAC XALAPA
LINAES ROMERO LUIS
PRESIDENTE DEL CONSEJO METROPOLITANO DE TURISMO EN VERACRUZ
LOIS HEREDIA SERGIO
LOPEZ CABRERA CARLOS
INVITADA
LOPEZ RIVERA JESSICA
VOCAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE VERACRUZ
LUCIA IBARRA RAUL GUILLERMO
DIRECTOR GENERAL DE RN RADIO NETWORKS
MALPICA VALVERDE FRANCISCO
REPRESENTANTE EN VERACRUZ DE FIRA
MARQUEZ CRUZ RAFAEL
EMPRESARIO HOTELERO DEL PUERTO DE VERACRUZ
MARTIN LOIS DANIEL
EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR REGIONAL TV AZTECA
MARTINEZ GABRIELA
DIRECTOR DE INVERSION EN SURESTE CERVECERIA CONSTELLATIONS BRANDS
MARTINEZ AGUIRRE BERNARDO
GRUPO FINANCIERO ACTINVER
MARTINEZ SANDIEL MARIA EUGENIA
PRESIDENTE DE CANACO SERVYTUR VERACRUZ
MARTINEZ TEJEDA EDI ALBERTO
GERENTE COMERCIAL BANCO DEL BAJIO SURESTE
MENDEZ INFANTE BENJAMIN
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
MONTALVO PARROQUIN ADOLFO
ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS
MORA GARCIA LIZBETH
DIRECTOR NUEVOS CLIENTES BANCA PRIVADA BANCO SANTANDER
MOSQUEDA CASON SANTIAGO
TITULAR DE LA NOTARIA 65 DE VERACRUZ
MUÑIZ DESCALZO LEOPOLDO
DIRECTOR GENERAL CONSTRUCTORA CONTRATISTAS E INGENIERIA DEL GOLFO
MURO MAYANS JOSE LUIS
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO DEL ESTADO DE VERACRUZ
NACHON GARCIA ENRIQUE
EX PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL VERACRUZ BOCA DEL RIO
ORDUÑA ALCOCER MARCOS
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
ORTEGA DIAZ RAMON
VICEPRESIDENTE REGIONAL SURESTE DE CANACAR
ORTIZ RÍOS JUAN JOSE
CONTADOR PUBLICO Y CONSULTOR EXTERNO
ORTIZ SOTELO MARIO HUMBERTO
ASOCIACION DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES DEL ESTADO DE VERACRUZ A.C.
PALOMAR MENDOZA LUIS CARLOS
DIRECTOR GENERAL DE ONCE ONCE DESARROLLADORA
PANTOJA ALEJANDRO
PRESIDENTE DE CMIC VERACRUZ CENTRO XALAPA
PARDO RAMOS GONZALO
VICEPRESIDENTE DE GRUPO PAZOS GOMEZ
PAZOS DE LA TORRE BALTAZAR
PRESIDENTE DEL GRUPO PAZOS RADIO
PAZOS GOMEZ BALTAZAR
EXPRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS DE VERACRUZ
PINILLA RODRIGUEZ JUAN ANONIO
ASOCIACION DE TERMINALES Y EMPRESAS PORTUARIAS DE VERACRUZ A.C
PULIDO MONTERO ESBEIDY
DIRECTOR BANCO BANREGIO
RAMIREZ ESTUDILLO JULIAN
PRESIDENTE DEL COLEGIO VERACRUZANO DE VALUADORES PROFESIONALES
RAMOS VICARTE EDUARDO
AGENCIA ADUANAL GRUPO REYES KURI
REYES KURI ROLANDO
EXPRESIDENTE DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS PENALISTAS
REYES PERALTA JORGE
DIRECTOR GENERAL DE TELEVISA VERACRUZ
REYNA CARRERA JOSE IGNACIO
ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DEL PUERTO DE VERACRUZ
REYNAUD AGISS MANUEL
DIRECTOR GENERAL DE 601 ARQUITECTOS
RINCON CARLO
ASOCIACION DE INDUSTRIALES DEL ESTADO DE VERACRUZ A.C.
RIOS RUIZ GILBERTO
DIRECTOR GENERAL DE HERRAJES Y TRIPLAY DEL SUR
RIVERO DE GROOT JOSE
GRUPO IMAGEN DE VERACRUZ
ROBLES BARAJAS PABLO
EMPRESARIO AUDITOR CONTABLE
RODRIGUEZ DIAZ RICARDO
EJECUTIVO EMPRESARIAL SENIOR BANCO BANREGIO
RODRIGUEZ GARZA FERNANDO ISRAEL
GRUPO PARISINA DE VERACRUZ
RODRIGUEZ TAVISON FERNANDO
DIRECTOR GENERAL GRUPO INTRA CONSTRUCTORA
RUIZ ANITUA FRANCISCO
GASOLINERAS BRITISH PETROLEUM DE VERACRUZ
RUIZ ORTIZ ANTONIO DE JESUS
INVITADA
SAINZ SALDIVAR DEBORA
DIRECTOR BANCA PRIVADA SANTANDER VERACRUZ
SANTOS DEL CAMPO
ANTONIO
GERENTE GENERAL DE TALLERES NAVALES DEL GOLFO
SARDIÑA AGUIRRE JOSE ANTONIO
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOSA ZAMUDIO
SOSA ZAMUDIO JORGE
DELEGADA DE RTV VERACRUZ, ADRIANA MUÑOZ CABRERA
EX PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS
TERAN DEL VALLE BRAULIO
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO ACADEMICO DE NEGOCIOS INTERNAIONALES DE LA UNIVERSIDAD ANAHUAC VERACRUZ
TRUJILLO GONZALEZ GILDA
ASOCIACION MEXICANA DE MUJERES EMPRESARIAS A.C., UTRERA ORTEGA JUANITA
DIRECTOR DE ALE CONSTRUCCIONES
VALDES GONZALEZ GREGORIO
PRESIDENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANTERA Y DE ALIMENTOS CONDIMENTADOS EN VERACRUZ
VAN EYCK MARCEL
DELEGADA ANIERM VERACRUZ
VILLAGOMEZ ESPINOZA ELIZABETH
CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA Y PETROQUÍMICA
ZÁRATE ACEVEDO HORACIO
COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS DE VERACRUZ, A.C.
ZARATE GERON GERARDO
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