viernes, junio 3, 2022
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CCE lanza mensaje de unidad nacional 

Por: El Dictamen
CCE lanza mensaje de unidad nacional 
CCE lanza mensaje de unidad nacional 

Desde Veracruz, la plana mayor del sector empresarial en el Estado y en México, lanzó un contundente mensaje de unidad en voz del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a nivel nacional, Francisco Cervantes Díaz.  

Al encabezar una reunión con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y los más importantes representantes de la iniciativa privada del estado de Veracruz -asociaciones, cámaras y colegios-, a convocatoria del presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz- Boca del Río A.C., Luis Antonio Exsome Zapata, Francisco Cervantes refrendó la confianza de los empresarios asociados en las autoridades estatales y federales. 

En el marco de la celebración del XVII aniversario del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz- Boca del Río A.C., Cervantes Díaz, afirmó que las actuales circunstancias obligan al sector empresarial del país a mantenerse unido y confiado en que las condiciones estarán dadas para invertir y reactivar la economía nacional en un plazo razonable, por ello, juntos, gobierno e iniciativa privada, deben caminar enfilados en un mismo objetivo.  

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz- Boca del Río A.C., Luis Antonio Exsome Zapata, invitó a sus asociados y amigos presentes, “a dejar a un lado los egos” y trabajar en bloque y unidos para que, nuevamente Veracruz, con el impulso del sector productivo, pueda retomar el rumbo y recuperar las estadísticas acostumbradas para un Estado rico y próspero. 

Para lograrlo, indicó, hace falta proponer y aterrizar proyectos que permitan mantener el repunte de la economía y la generación de empleos, además, es vital que la iniciativa privada comprenda la importancia de la participación e inclusión de las mujeres en la vida empresarial y su aporte en la movilidad del flujo económico. 

El evento que congregó a los verdaderos empresarios veracruzanos, por lo menos 130 representantes de todos los sectores productivos, contó además con la presencia de los secretarios de Estado, José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado; Enrique Nachón García, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario del Estado y la Secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorehny García Cayetano.  

Además de Francisco Cervantes Díaz, Presidente del CCE a nivel nacional y Luis Antonio Exsome Zapata, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz- Boca del Río A.C., quienes fungieron como ponentes del evento, también participaron José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado; Luis Arturo Flores Sánchez, Director de Estrategias de Inversión Banco Santander; Bernardo Martínez Aguirre, responsable de Inversión de Constellation Brands en el Sureste del país y Enrique Nachón García, Secretario de Desarrollo Económico del Estado.

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Al finalizar el encuentro, el CCE Veracruz- Boca del Río A.C., entregó reconocimientos al presidente del CCE nacional, Francisco Cervantes Díaz; al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, además de los titulares de Sedecop y Sefiplan así como al expresidente del CCE Veracruz- Boca del Río A.C., Marcos Orduña Alcocer.  

ASISTIERON: 

-DIRECTOR GENERAL DE AGENCIA ADUANAL ABASCAL, 

ABASCAL CASTRO ANTONIO. 

-CANADEVI VERACRUZ, ROMÁN ACEVEDO. 

-GERENTE FABRICA NESTLE VERACRUZ,  

JESÚS ACOSTA GARDUÑO . 

-PRESIDENTE DE CANACO POZA RICA. 

JARRETT OSWALDO AGUILAR CAMET  

-EX PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION DE VERACRUZ, PEDRO AGUILAR PIZARRO. 

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE VERACRUZ A.C. 

AGUILAR RIVERA SERGIO AGUILAR 

DIRECTOR DE TRANSPORTES DE GRUPO CICE 

AGUILAR RUIZ VICTOR 

DIRECTORA EJECUTIVA DEL PERIÓDICO EL DICTAMEN, 

BERTHA AHUED MALPICA. 

-COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PUERTO DE VERACRUZ, PEDRO ANTONIO ALBA CASÍS. 

-DIRECTOR DE CENTRO FINANCIERO VERACRUZ ACTINVER, ALMARAZ KLADIANO EDUARDO 

-DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT VERACRUZ, MARTIN RAMON ALVAREZ FONTAN. 

EXPRESIDENTE DE CANACO VERACRUZ 

AMAYA RIZO BELGIO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO EMPRESARIAL METROPOLITANO DE XALAPA 

ARANA WATTLI FERNANDO 

EMPRESARIO DEL RAMO EDUCATIVO 

ARIZA GARCIA ERIK FERNANDO 

ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES  DEL ESTADO DE VERACRUZ 

ARNAIZ VAZQUEZ ALFONSO 

ASOCIACIÓN MEXICANA  DE AGENTES NAVIEROS 

ARRIOJA RODRIGUEZ JOSÉ RAFAEL 

CONSEJO  AGROPECUARIO DEL ESTADO DE  VERACRUZ 

ASSALEIH  ORTIZ FEDERICO 

RECTOR DE LA UNIVERSDAD CRISTOBAL COLON 

ASUN JORDAN JOSE MANUEL 

DIRECTOR GENERAL DE QUIMIVER 

BELLO CHAPA FERNANDO 

DIRECTOR GENERAL GRUPO BERISTAIN 

BERISTAIN DE LA PEÑA JORGE LUIS 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA ASOCIACION DE AUTOTRANSPORTE DE VERACRUZ 

BERISTAIN SAUCEDO RICARDO 

DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES COSTA VERDE 

BRAVO GUZMAN HUMBERTO 

EX PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL VERACRUZ BOCA DEL RIO 

BRAVO TORRA GILBERTO 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA Y LA TRANSFORMACION 

CAMPA PEREZ JOSE ANTONIO 

ASOCIACION MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES DE VERACRUZ Y BOCA DEL RIO 

CARAMES CHAPARRO SANTIAGO 

INVITADO DE CAMPA 

CARDENAS ANGEL 

CONSEJO VERACRUZANO DE COMERCIO EXTERIOR, INVERSION Y TECNOLOGIA A.C. 

CARDENAS HERNANDEZ GERARDO 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

CARREÑO ORTEGA RAFAEL 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

CARREÑO PEÑA RAFAEL 

EX PRESIDENTE DEL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

CASTELLANOS VARELA OSCAR DE JESUS 

PRESIDENTE DE CMIC ZONA POZA RICA 

CASTRO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 

DIRECTOR GENERAL DE PLACAS, LAMINAS Y PERFILES DE VERACRUZ 

CEBALLOS PONCE CARLOS 

PRESIDENTE NACIONAL DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL 

CERVANTES DIAZ FRANCISCO 

CONFEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

CHAHIN MALULY ANGEL 

COLEGIO E INSTITUTO   DE VALUADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ A.C. 

CHARIS CARRASCO DANIEL CHARIS 

INVITADO DE CAMPA 

CHAVEZ MILDRED 

DIRECTOR GENERAL DE GAS DE VERACRUZ 

CHAZARO MABARAK ENRIQUE 

PRESIDENTE DE GRUPO TONY 

CHEDRAUI MAFUD ANTONIO 

UNION AGRÍCOLA ESTATAL DE PRODUCTORES DE MAÍZ DEL ESTADO DE VERACRUZ 

CONTRERAS CARRERA JOSE ÁNGEL 

DIRECTOR DE LOGISTICA DE GRIVER 

COS MALPICA DIONISIO 

EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL CORDOBA – ORIZABA 

CRUZ MONTESINOS LUIS 

DIRECTOR REGIONAL SURESTE BANCO DEL BAJIO 

DAVID ROLDAN DAVID 

ASESOR EN COMERCIO EXTERIOR 

DE LA FUENTE QUEZADA BARUC 

AGENCIA ADUANAL DAG 

DE LA GARZA AVIÑA JORGE 

DIRECTOR GENERAL DE TENARIS TAMSA 

DE LA MAZA JIMENEZ 

SERGIO AGUSTIN 

PRESIDENTE DEL CONSEJO EMPRESARIAL DE LA ZONA NORTE DE VERACRUZ AC 

DE LA TORRE TAPIA ALEJANDRO 

DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE FERROCARRILES 

DE LUISA PLAZAS IKER DE 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE GRUPO CICE 

DIAZ DE VEGA ALFONSO 

GERENTE GENERAL DE ICAVE 

DIAZ VIRGEN SUSANA 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA  DE LA RADIO Y TELEVISIÓN 

DOMINGUEZ FERRAEZ ALEJANDRO 

DIRECTOR BANCA PATRIMONIAL Y PRIVADA BBVA A BANCOMER VERACRUZ 

DURON FIERRO GUSTAVO 

EX PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL VERACRUZ BOCA DEL RIO 

ENCISO VILLAREAL MANUEL OSCAR 

PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL REGION SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ AC 

ENRIQUEZ ESPAÑA ESTEBAN 

CLUB DE BEISBOL EL AGUILA DE VERACRUZ 

ESCALERA PAVON ANDRES 

CAMARA NACIONAL DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA 

EXSOME ZAPATA LUIS ANTONIO 

DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIO MEDIO 

EXSOME ZAPATA RICARDO 

EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE VERACRUZ 

FERNANDEZ FOURZAN FELIPE 

DIRECTOR REGIONAL SURESTE BANCA PRIVADA BANCO SANTANDER 

FERNANDEZ MARTINEZ RAUL 

DIRECTOR DE ESTRATEGIA DE INVERSION VERACRUZ BANCO SANTANDER 

FLORES SANCHEZ LUIS ARTURO 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

GACIA JIMENEZ CUITLAHUAC 

CONSEJERO DEL GRUPO GK 

GARCIA KURI FRANCISCO JAVIER 

PRODUCTORES Y ENGORDADORES DE BOVINOS DEL CENTRO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 

GARCÍA KURI YAMIL 

TITULAR DE LA NOTARIA 41 DE VERACRUZ 

GIL LASTRA GERARDO 

ORGANIZACIÓN DE GASOLINEROS DE VERACRUZ A.C. 

GILBERTO  DE JESUS BRAVO VERA 

GILBERTO 

SUBDIRECTOR DE INGENIERIA FABRICA NESTLE VERACRUZ 

GIUDICE NICOLAU 

RELACIONES INSTITUCIONALES DEL UCC 

GOMEZ COLORADO ANGELINA 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE CONCRETEROS INDEPENDIENTES A.C. 

GONZALEZ GARCÉS GUILLERMO 

JUPV APRENDER ´PARA SER MEJORES AC 

GONZALEZ ZAMORANO RAFAEL 

DIRECTOR GENERAL AIEVAC DEL ESTADO DE VERACRUZ 

GUTIERREZ CAHUE FRANCISCO 

INSTITUTO PANAMERICANO DE INGENIERÍA NAVAL 

GUTIÉRREZ MORALES MARVIN 

EMPRESARIO INMOBILIARIO 

HANNA GRAYEB ANTONIO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMISTRACION DE NUVOIL 

HERNANDEZ MARIANO 

HERNANDEZ LUIS JULIAN 

EXPRESIDENTE DE CANACINTRA ZONA POZA RICA 

HERRERA FRANCO JESUS 

DELEGADO DE PRODECON EN VERACRUZ 

HERRERA TELLEZ MARIO 

EXPRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES DEL PUERTO DE VERACRUZ 

HOMS QUIROGA JORGE 

AGENCIA ADUANAL HOMS QUIROGA 

HOMS QUIROGA JAIME 

VICEPRESIDENTE DE MUJERES EMPRESARIAS 

HOZZ ALEJANDRA 

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL CORDOBA – ORIZABA 

JIMENEZ HACES FRANCISCO 

EXPRESIDENTE DEL CONSEJO EMPRESARIAL METROPILITANO DE XALAPA 

JIMENEZ SILVA OCTAVIO 

DIRECTOR GENERAL DE  CONSTRUCTORA LAMAR 

LAJUD SERUR NAIM 

DIRECTOR GENERAL GEB GROUP 

LARA TREJO ALFREDO 

PRESIDENTE  CMIC VERACRUZ 

ALARDIN CORDOVA JORGE RAFAEL 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ 

LIMA FRANCO JOSE LUIS 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ANAHUAC XALAPA 

LINAES ROMERO LUIS 

PRESIDENTE DEL CONSEJO METROPOLITANO DE TURISMO EN VERACRUZ 

LOIS HEREDIA SERGIO 

LOPEZ CABRERA CARLOS 

INVITADA 

LOPEZ RIVERA JESSICA 

VOCAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE VERACRUZ 

LUCIA IBARRA RAUL GUILLERMO 

DIRECTOR GENERAL DE RN RADIO NETWORKS 

MALPICA VALVERDE FRANCISCO 

REPRESENTANTE EN VERACRUZ DE FIRA 

MARQUEZ CRUZ RAFAEL 

EMPRESARIO HOTELERO DEL PUERTO DE VERACRUZ 

MARTIN LOIS DANIEL 

EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR REGIONAL TV AZTECA 

MARTINEZ GABRIELA 

DIRECTOR DE INVERSION EN SURESTE CERVECERIA CONSTELLATIONS BRANDS 

MARTINEZ AGUIRRE BERNARDO 

GRUPO FINANCIERO ACTINVER 

MARTINEZ SANDIEL MARIA EUGENIA 

PRESIDENTE DE CANACO SERVYTUR VERACRUZ 

MARTINEZ TEJEDA EDI ALBERTO 

GERENTE COMERCIAL BANCO DEL BAJIO SURESTE 

MENDEZ INFANTE BENJAMIN 

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

MONTALVO PARROQUIN ADOLFO 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS 

MORA GARCIA LIZBETH 

DIRECTOR NUEVOS CLIENTES BANCA PRIVADA BANCO SANTANDER 

MOSQUEDA CASON SANTIAGO 

TITULAR DE LA NOTARIA 65 DE VERACRUZ 

MUÑIZ DESCALZO LEOPOLDO 

DIRECTOR GENERAL CONSTRUCTORA CONTRATISTAS E INGENIERIA DEL GOLFO 

MURO MAYANS JOSE LUIS 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

NACHON GARCIA ENRIQUE 

EX PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL VERACRUZ BOCA DEL RIO 

ORDUÑA ALCOCER MARCOS 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

ORTEGA DIAZ RAMON 

VICEPRESIDENTE REGIONAL SURESTE DE CANACAR 

ORTIZ RÍOS JUAN JOSE 

CONTADOR PUBLICO Y CONSULTOR EXTERNO 

ORTIZ SOTELO MARIO HUMBERTO 

ASOCIACION  DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES DEL ESTADO DE VERACRUZ A.C. 

PALOMAR MENDOZA LUIS CARLOS 

DIRECTOR GENERAL DE ONCE ONCE DESARROLLADORA 

PANTOJA ALEJANDRO 

PRESIDENTE DE CMIC VERACRUZ CENTRO XALAPA 

PARDO RAMOS GONZALO 

VICEPRESIDENTE DE GRUPO PAZOS GOMEZ 

PAZOS DE LA TORRE BALTAZAR 

PRESIDENTE DEL GRUPO PAZOS RADIO 

PAZOS GOMEZ BALTAZAR 

EXPRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS DE VERACRUZ 

PINILLA RODRIGUEZ  JUAN ANONIO 

ASOCIACION DE TERMINALES Y EMPRESAS PORTUARIAS DE VERACRUZ A.C 

PULIDO MONTERO ESBEIDY 

DIRECTOR BANCO BANREGIO 

RAMIREZ ESTUDILLO JULIAN 

PRESIDENTE DEL COLEGIO VERACRUZANO DE VALUADORES PROFESIONALES 

RAMOS VICARTE EDUARDO 

AGENCIA ADUANAL GRUPO REYES KURI 

REYES KURI ROLANDO 

EXPRESIDENTE DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS PENALISTAS 

REYES PERALTA JORGE 

DIRECTOR GENERAL DE TELEVISA VERACRUZ 

REYNA CARRERA JOSE IGNACIO 

ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DEL PUERTO DE VERACRUZ 

REYNAUD AGISS MANUEL 

DIRECTOR GENERAL DE 601 ARQUITECTOS 

RINCON CARLO 

ASOCIACION DE  INDUSTRIALES  DEL ESTADO DE VERACRUZ  A.C. 

RIOS RUIZ GILBERTO 

DIRECTOR GENERAL DE HERRAJES Y TRIPLAY DEL SUR 

RIVERO DE GROOT JOSE 

GRUPO IMAGEN DE VERACRUZ 

ROBLES BARAJAS PABLO 

EMPRESARIO AUDITOR CONTABLE 

RODRIGUEZ DIAZ RICARDO 

EJECUTIVO EMPRESARIAL SENIOR BANCO BANREGIO 

RODRIGUEZ GARZA FERNANDO ISRAEL 

GRUPO PARISINA DE VERACRUZ 

RODRIGUEZ TAVISON FERNANDO 

DIRECTOR GENERAL GRUPO INTRA CONSTRUCTORA 

RUIZ ANITUA FRANCISCO 

GASOLINERAS BRITISH PETROLEUM DE VERACRUZ 

RUIZ ORTIZ ANTONIO DE JESUS 

INVITADA 

SAINZ SALDIVAR DEBORA 

DIRECTOR BANCA PRIVADA SANTANDER VERACRUZ 

SANTOS DEL CAMPO 

ANTONIO 

GERENTE GENERAL DE TALLERES NAVALES DEL GOLFO 

SARDIÑA AGUIRRE JOSE ANTONIO 

DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOSA ZAMUDIO 

SOSA ZAMUDIO   JORGE 

DELEGADA DE RTV VERACRUZ, ADRIANA MUÑOZ CABRERA 

EX PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS 

TERAN DEL VALLE BRAULIO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO ACADEMICO DE NEGOCIOS INTERNAIONALES DE LA UNIVERSIDAD ANAHUAC VERACRUZ 

TRUJILLO GONZALEZ GILDA 

ASOCIACION  MEXICANA DE MUJERES EMPRESARIAS A.C., UTRERA ORTEGA JUANITA 

DIRECTOR DE ALE CONSTRUCCIONES 

VALDES GONZALEZ GREGORIO 

PRESIDENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANTERA Y DE ALIMENTOS CONDIMENTADOS EN VERACRUZ 

VAN EYCK MARCEL 

DELEGADA ANIERM VERACRUZ 

VILLAGOMEZ ESPINOZA ELIZABETH 

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA Y PETROQUÍMICA 

ZÁRATE ACEVEDO HORACIO 

COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS DE VERACRUZ, A.C. 

ZARATE GERON GERARDO 

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