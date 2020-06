Cargos no reconocidos en tarjetas se da, en su mayoría, por compras realizadas en línea, advierte la Condusef sobre este tipo de movimientos falsos.

Los cargos no reconocidos en tarjetas de crédito o débito, disposiciones en efectivo no reconocidas y quejas por cargos erróneos en tiendas departamentales, han sido las principales quejas que se han presentado ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dijo el subdelegado Rafael Trillo Gracida.

En su mayoría se trata de cargos no reconocidos en tarjetas por compras realizadas principalmente en línea, cuyo aumento durante la pandemia, se ha incrementado en un 30 por ciento.

“Se está manejando un 30 por ciento por consumo no reconocidos, cuando viene este tipo de compras, siempre se incrementa un poquito, no ha subido mucho, la gente si esta cuidado sus créditos, hay algunos que si están haciendo sus compras virtuales de tiendas comerciales, pero si lo están haciendo con cuidado, es decir, más bien lo está haciendo con su tarjeta de débito, la gente no se está endeudando mucho, pero si tenemos un incremento, no significativo pero si arriba de lo normal”, comentó.

Ante esta situación, Trillo Gracida, exhortó a la población a que cuando se pretenda realizar compras en línea, se verifique que la tienda o empresa a la que se acceda, sea real, consultando desde su sitio https:// seguido del nombre, para garantizar que ésta exista.

Cargos no reconocidos en tarjetas se da, principalmente, por compras en línea

Explicó que los fraudes suceden cuando el cliente ingresa a páginas falsas denominadas “phishing”, en las que los delincuentes cibernéticos están al acecho, en espera de usuarios para “pescarlos” y timarlos mediante ventas virtuales falsas.

“Entonces la invitación ahorita es que se metan a páginas seguras, que digan https o que tengan el candadito, a veces nos mandan imagen del banco, pero se deforma en alguna letra y por esa letra ya cambia la página del banco”, concluyó.

