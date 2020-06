Durante la cuarentena por el Covid 19 en el estado de Veracruz los usuarios de servicios financieros han recurrido a la Condusef para aclarar cargos no reconocidos, retiros en cajeros automáticos que no realizaron, transferencias electrónicas no efectuadas y gestiones para hacer validos seguros.

Los servicios en línea que se han ofrecido durante los más de dos meses de confinamiento han sido de gran ayuda para la población, ya que desde su casa han podido gestionar sus casos.

Rafael Trillo Gracida, subdelegado estatal de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, comentó que dentro de la Nueva Normalidad se siguen impulsando los servicios en línea como una modalidad que seguramente se quedará cuando pase la pandemia.

Expuso que ha sido de gran utilidad la puesta en operación hace dos semanas atrás del nuevo Módulo de Atención Remota Generalizado (Margo), a través del cual se han atendido quejas por cobros indebidos en tarjetas de créditos, la no aplicación de los acuerdos por parte de bancos para aplazar pago de deudas sin intereses, entre otras gestiones.

Apuntó que mediante este este servicio se han interpuesto alrededor de 20 quejas en el estado.

En general, reiteró, también se han presentado solicitudes para Afores, cancelación de seguros, bonificación de cuentas, y ante el hecho de que instituciones bancarias no han respetado los convenios de aplazamiento de pagos de deudas durante el confinamiento para no generar intereses.

