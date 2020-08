Cargos no reconocidos en tarjetas de crédito, aumentan las quejas dice Barzón

Cargos no reconocidos en tarjetas de crédito por lo que el cliente debe inmediatamente solicitar a su banco la aclaración correspondiente, presentando un escrito que contenga a detalle, los movimientos con los cuales no esté de acuerdo, la copia de su identificación y precisar a donde se le enviará la respuesta.

O acudir directamente a Condusef (en modalidad electrónica) a presentar su queja formal, pero no se debe cometer el error de pagar lo que no debe, dijo la coordinadora de Barzón de Resistencia Civil, María Teresa Carbajal Vázquez.

La entrevistada aseguró que el asunto de los cargos no reconocidos, como se le conoce a las operaciones no realizadas por el titular de una cuenta, sino por un tercero que obtuvo de manera ilícita los datos de tarjetas como nips, o claves de acceso; representa una de las principales causas de reclamo de quienes en estos días acudieron al precitado organismo.

Sin embargo esto no es de ahora, los bancos suelen declinar ya por “oficio” la solicitud de aclaración y reembolso.

A pesar de lo evidente y justo del reclamo en muchas ocasiones el usuario se queda con el “golpe”, pues es revictimizado por su propio banco, al no proporcionarle lineamientos claros de cómo deber interponer su queja, hacerlo hablar mil veces al mismo número sin éxito, o enviar correos que nunca tendrán respuesta.

Cargos no reconocidos en tarjetas de crédito hay gente que se ha endeudado hasta pagar lo que no deben

“Qué debemos hacer si somos víctimas de este tipo de hechos, pues hay quienes han llegado hasta endeudarse para pagar lo que no deben, orillados desde luego por la desesperación e impotencia de no saber qué hacer, o a quien acudir, el banco debe suspender el cobro de lo que ya está en aclaración o proceder al reembolso hasta en tanto se concluye el trámite, es tu derecho, y si por alguna razón aún ante la autoridad, el Banco insistiera en no reconocer su obligación de reembolso de las cantidades reclamadas, debes pedir la emisión de un Dictamen Técnico que te servirá como respaldo para poder demandar en la vía jurisdiccional. Porque seguro: vas a ganar”, comentó.

Recordó que es importante conocer nuestros derechos, y la forma de hacerlos valer, la falta de educación financiera no es la única causa de convertirnos en usuarios fallidos de servicios financieros, existen: abusos bancarios, malas prácticas, publicidad engañosa e ineficacia de los canales internos de solución de las entidades financieras conocidas como UNE´s.

En caso de padecer esta situación, puedes comunicarte al 2281148502 o visite www.elbarzonrc.org Contacte [email protected], y en @terecarbajal.

