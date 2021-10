Marcel Van Eyck, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), dio a conocer que diversos restaurantes han reportado las altas tarifas de luz; además de abusos que cometen trabajadores de Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes incluso llegan a los restaurantes acompañados de patrullas para intimidar.

Van Eick aseguró que incluso han llegado acompañados de patrullas para intimidar a los restauranteros; lo anterior a pesar de que han buscado una forma de comunicarse como Cámara en esa industria.

“De vez en cuando llega una cuota que no es normal; no tenemos nada, no hay poder para poder pelearlos y lo peor es que si no pagamos vienen y te cortan (la luz)”, señaló.

Te puede interesar:

Van Eick indicó que, desde siempre, la CFE ha significado un “problema tremendo” para el sector restaurantero; esto debido a que ellos deciden las tarifas y las suben de manera repentina.

Además, expuso que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no atiende sus quejas.

Asimismo, el presidente de la Canirac señaló que, cuando hay fallas en sus instalaciones o transformadores tardan mucho tiempo en resolverlas. Sin embargo, les han llegado avisos de años anteriores cobrándoles el servicio, cuando la misma CFE no permite atrasos en los pagos, pero si no se realizan estos, les cortan la luz.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.