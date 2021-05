Esta tarde se lleva a cabo el debate de candidatos a la alcaldía de Boca del Río, durante el cual presentaron sus propuestas para mejorar el municipio de llegar a la alcaldía con el voto de los ciudadanos.

Los ciudadanos que participaron en este debate fueron: Dulce María de la Reguera Gómez abanderada de MORENA; Juan Manuel de Unanue abanderado por el PAN; Katya Ortiz Pérez, PRI; Ángel Rafael Deschamps Falcón por MC; Noé Martínez Rojas, RSP; Antonio Morales Murguía de FXM; así como Rosa Margarita Castelán Fernández, Partido Unidad Ciudadana; María Isabel Morales Velázquez abanderada por el Partido Podemos, Magaly Hernández des PVEM y Rosario Vázquez Rodríguez por el PT.

Sin embargo, y a pesar de que se invitó a participar a todos los candidatos, por diversos motivos Mar Villanueva del PRD; César Ramírez Rodríguez, abanderado por el Partido Todos por Veracruz; María Guadalupe Albuerne Rodríguez por el Partido Cardenista y Violeta Ortiz Escobar del PES no se encuentran presentes. Esta última debido a que informó que dio positivo a covid-19.

Preocupados por el mal servicio de agua en Boca del Río

En la primera participación, respecto a Obras Públicas, Castelán Fernández aseguró que su agenda en este aspecto es ambiental; debido a esto, revisará la concesión entregada a particulares porque no están cumpliendo con los servicios de calidad. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano dijo que trabajará para mejorar el servicio de agua potable en Boca del Río.

Katya Ortiz Pérez, candidata del PRI, aseveró que uno de los ejes de su campaña respecto a Obras Públicas, es asegurar que los habitantes de Boca del Río cuenten con agua, drenajes y servicios básicos de calidad.

Respondiendo a la misma categoría, el candidato de Fuerza por México mencionó que, de llegar a la alcaldía, proveerá de infraestructura hidráulica de calidad, y aseguró que todos pagarán lo mismo por el agua potable y eliminará las aguas residuales de las playas. Antonio Morales agregó es el único con experiencia en obra pública, por lo que consultará con todos los Colegios para hacer obras de calidad.

Por su parte, Noé Martínez Rojas declaró que hará obra pública en el subsuelo, que no se ve pero que es la solución para evitar las inundaciones. “No solo se debe impresionar con obras sino se deben resolver los problemas de fondo”, aseveró el candidato de Redes Sociales Progresistas. En su segunda participación agregó que construirá áreas completas con atención multidisciplinarias para madres y niños del municipio.

En el mismo tópico, “Nena” de la Reguera afirmó que restaurará los parques, el mercado de la Boticaria, calle 8, el tianguis, playas, zonas escolares, calles y alumbrado público. “Traeré la cuarta transformación a Boca del Río”, enunció. También promoverá la capacitación de la policía para atiendan las emergencias en un tiempo máximo de 3 minutos.

Siguiendo el tema del agua, la candidata del Partido Podemos, declaró que, de llegar a la alcaldía de Bocal del Río, se encargará de la construcción de una planta potabilizadora de agua. Aseveró: “si no se atiende el problema del agua, en un futuro no lejano no tendríamos a quien gobernar”.

Al respecto, el candidato del PAN dijo que dará continuidad al trabajo de las administraciones panistas. Se compromete a que todas las colonias estarán pavimentadas, será la primera ciudad en el estado 100% urbanizada. Unanue recordó que los candidatos del PAN firmaron el acuerdo metropolitano por el agua; por lo que no permitirán agua de mala calidad, ni cortes y tampoco desabastos ni altas tarifas.

Mientras que Rosario Vázquez Rodríguez, del PT, dijo que restaurará las escuelas afectadas por la familia, introducirá drenaje, agua potable y alcantarillado. Además, la candidata a la alcaldía de Boca del Río aseveró que su compromiso es hacer justicia social.

Cambiando un poco el tema del agua pero continuando con el tema de Obras Públicas, la candidata del Partido Verde, Magaly Hernández, propuso la construcción de un puente que conecte Boca del Río con la Riviera Veracruzana, el cual, aseguró, tendría con un costo menor al planteado anteriormente y provocaría un menor impacto ambiental. En su segunda participación, la candidata declaró que las obras en zonas turísticas no son prioridad; debido a lo anterior, se enfocará en colonias de Boca del Río que tiene mayor necesidad.

Desarrollo Económico

Durante la segunda parte del debate, dedicado a las propuestas respecto al Desarrollo Económico de Boca del Río, María Isabel Morales Velázquez, candidata de Partido Podemos, aseveró que creará un organismo municipal autónomo, con personalidad jurídica y recursos propios encargado de la economía, empleo y autoempleo.

Ángel Rafael Deschamps Falcón propuso atraer al municipio un turismo internacional; lo anterior, estableciendo una marca que destaque a la ciudad de manera mundial. Además, aseguró que se desarrollará un club de playa que contrate solo a personas de 40 años.

“Boca del Río no debe tener dos caras, la presentada al turismo y la de los demás boqueños”, dijo Noé Martínez, por lo que propone un estímulo regulatorio para quien busque desarrollo empresarial. Y, siguiendo en esa línea de los estímulos, la candidata del Unidad Ciudadana mencionó que harán un fondo de capitalización y desarrollo para empresas que quieran abrir en el municipio de Boca del Río.

Al respecto, Juan Manuel de Unanue aseveró que “por culpa de Morena se han perdido 50 mil empleos”; por lo que propuso crear un programa de vinculación laboral; con el cual se apoye a los ciudadanos que quieran emprender. Así como simplificar el tema fiscal y reforzar la estrategia turística.

El candidato de Fuerza por México, Antonio Morales Murguía, propone impulsar el turismo deportivo en el municipio con actividades como triatlón, vela y deportes de playa. Mientras que la candidata de Morena dijo que ayudará convertir en un detonante económico digno el corredor comercial de La Carranza, con lo que se reactivará el turismo en Boca del Río.

