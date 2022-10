Candidato de unidad presidirá la CCE en próximo periodo 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz- Boca del Río A.C., Luis Antonio Exsome Zapata no descartó buscar la reelección al frente del organismo y minimizó a los “adelantados” que pretenden reventar la unidad interna sin pertenecer ya al “organismo de organismos”

El entrevistado dijo que la elección interna será en diciembre próximo y no se votará en medios de comunicación ni en redes sociales sino en la mesa del Consejo Coordinador Empresarial, en pocas palabras, decidirán los empresarios presidentes de cámaras, colegios y asociaciones no advenedizos ni infiltrados cuya aspiración de facto está anulada por estatutos por lo que les recomendó no perder el tiempo.

En segunda instancia, unidos como son los integrantes, el aspirante a sucederlo será como fue hace dos años, un candidato de unidad, ya sea que decida reelegirse o en consenso, proponer a un próximo presidente consejero capaz, bien relacionado en todos los ámbitos y que de entrada cumpla con todos los requisitos estatutarios para siquiera manifestar una aspiración.

Dijo que el CCE está abierto a cualquiera que desee ser parte de la elección interna, pero tendrán que esperar los tiempos -alrededor de mediados de noviembre-, no antes pues los estatutos son claros y nadie va a venir a marcarle el paso a los presidentes de casi 40 asociados en esta zona conurbada.

Pidió calma y serenidad a seres externos que tratan de “calentar” una elección que ni convocatoria tiene porque dijo, no encontrarán réplica.

“Continuar con la opción estatutaria que se tiene por un año más no es una decisión al final mía, ni de alguien externo, es del mismo consejo que son los únicos que votan en la interna ¿no?”, comentó.

Reiteró que la mesa del CCEVB está abierta al diálogo y al debate constructivo y sano, no a la “grilla barata de café ni centavera”

Finalmente, minimizó la aspiración de Ulises Cervantes Espinosa, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz A.C., quien se autodestapó como aspirante a sucederlo porque sin ánimos de demeritarlo, no tiene las más mínimas posibilidades.

“Creo que los tiempos los han adelantado y creo que es un tema que debe ser interno, no es un tema que se tenga que andar ventilando en mi opinión, creo que es un tema que en la mesa del consejo se tiene que platicar, claro, esta persona que se quiso postular ya ni siquiera pertenece, ya ni siquiera es presidente del colegio al que pertenece, creo que está un poquito fuera de lugar en mi opinión pero al final de cuentas el consejo es el que decidirá que seguirá el próximo año aquí en el consejo, faltan dos meses todavía y empezamos por ahí de mediados, finales de noviembre y en la asamblea de diciembre es donde se decide si se continúa o si hay una votación”, subrayó.

Te puede interesar:

En estos casi dos años de gestión, recalcó Exsome Zapata, de entrada no se repitió el mismo esquema de acaparar los medios por parte de su persona en calidad de presidente del CCEVB como ocurrió antaño, hoy, cada presidente tiene el derecho, espacio y libertad de declarar por sus organismos o como miembros del CCE sin menoscabo de su trayectoria o la importancia de los organismos que representa como sucedió en el pasado.

Por otra parte, dijo que quienes tienen que juzgar su función son sus compañeros y para muestra un botón de sus acciones.

A la fecha, los asociados se han reunido a gestión de la presidencia de CCEVB, con secretarios de Estado y presidentes nacionales de cámara.

“En mi opinión hemos cumplido haciendo un trabajo, hemos tengo reuniones con los secretarios de nuestro sector más importantes, el de Finanzas, el de Desarrollo Económico, la Secretaría del Trabajo, fue la primera vez que el gobernador asistió a una comida empresarial, reunimos a las cámaras empresariales de la ciudad y del Estado, vino el presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, hemos participado en reuniones de Concamin y todas estas relaciones han sido para el sector empresarial que creo que es lo que nosotros como consejo coordinador empresarial tenemos que hacer, es una vinculación con todos los niveles de gobierno federales, estatales y municipales”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ