Cancelan eventos del Carnaval 2021 de comunidades LGBTI

Debido al riesgo que representa la pandemia por Covid-19, los desfiles y eventos de coronación de la comunidad LGBTI que cada año se realizaban en el marco de los festejos carnestolendas quedaron cancelados de manera definitiva, confirmó la presidenta de la agrupación “Por un Veracruz sin Discriminación”, Flypy Morales de Franco.

“Nosotros este 2021, con base a todo lo que estamos viviendo con la pandemia no vamos a tener eventos porque nuestros eventos son con público y para poder solventar un evento así necesitamos público, para poder pagar lo que llevamos de espectáculos, gastos y todo”, agregó.

Se unirán al Carnaval Virtual

Recordó que desde el año 2013 han participado en los festejos del Rey Momo de manera formal e ininterrumpida, con un evento previo para presentar a su corte real.

Y a la vez, obtener recursos que les permita la adquisición de sus vestuarios y sedes de coronación y, posteriormente, el que se efectúa en el marco de las fechas en que se celebra el Carnaval.

Al respecto, Morales de Franco reveló que, aunque en esta ocasión no les será posible hacerlo presencialmente, sí estarán participando en el Carnaval Virtual a celebrarse del 25 al 28 de febrero de este año.

En donde habrá transmisiones para que las personas disfruten a través de redes sociales de esta fiesta, de charlas y vestuarios desde la comodidad de su casa.

Por su parte, la representante del gremio mencionó que esta edición de la fiesta no contará con nuevos soberanos de su agrupación, sino que mantendrán su reinado las majestades 2020, Elios Samaniego y Keyla Calderón.

Quienes coronarán el siguiente año a sus sucesores 2022, Martín Rivera Carmona y Amairani Morales, quienes prefirieron esperarse debido a que se han preparado e invertido en sus atuendos para la ocasión con anticipación.

“Yo se lo propuse a mi corte 2021 que si querían que se coronaran presencialmente y me dijeron que no porque tanto como la reina como el rey ya tienen seis meses preparando su vestuario (…) Ella me dice: prefiero que me coronen presencial, pero en el 2022”, sostuvo.

Igualmente, Flypy Morales avaló la propuesta del ayuntamiento porteño y del comité organizador del carnaval de ofrecer esta alternativa virtual y privilegiar la salud de las y los asistentes a exponerlos al contagio.

