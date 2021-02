-Esto para evitar un incremento drástico en los recibos de luz del consumidor.

El monto por concepto de subsidios a tarifas eléctricas en México que transfiere la Secretaria de Hacienda podría elevarse en los próximos años de concretarse la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica. Lo anterior con la finalidad de evitar un drástico incremento en los recibos de luz, en los consumidores, dijo Carlos Eduardo Ramírez Capó, secretario nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

El entrevistado aseguró que el sector de la vivienda, no teme por alguna afectación dentro de la aprobación de la Ley Energética, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, los afectados serán los consumidores finales, que quizás tendrán que pagar un recibo de luz más caro.

Canadevi: Ley Energética podría subir la carga fiscal de subsidios a luz

Sin embargo, lo preocupante sería que el gobierno federal, para evitar esta afectación al consumidor final, suba la carga fiscal de subsidios a la luz; que finalmente se trata del dinero que se obtiene de los impuestos que pagan los mexicanos.

“No podría decirte que afectaría a la industria de la vivienda. A mí me preocuparía mucho que afectara al consumidor final; que pague un recibo de luz más caro o que para que ese recibo no se incremente, se tenga que destinar un subsidio fiscal, que de todas maneras es dinero de nuestros impuestos, para evitar que los recibos no suban, ese es el impacto que a mí me preocuparía”, comentó.

Destacó que con la reforma energética de AMLO, ahora la CFE será más dominante en el mercado.

“Si ya lo era, ahora lo será aún más, la duda que yo tengo en lo personas que ojala no implique un incremento en los recibos; o un subsidio fiscal para evitar que suban los recibos de luz”, concluyó.

