La Canaco espera un 15 por ciento de reapertura de empresas durante las vacaciones de Semana Santa

Luego de la gran cantidad de cierres de negocios a causa de la crisis económica generada por la pandemia por covid-19, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz (CANACO) Servytur Veracruz, hizo un llamado al sector para reactivarse.

Además, confió en que en este período vacacional de Semana Santa se logre hasta un 15% de reaperturas, manifestó su presidente en la zona conurbada, José Antonio Mendoza García.

“En este período de vacaciones pensamos que se reintegre otro 10 o 15 por ciento más y así vamos a ir avanzando paulatinamente. No pensamos regresar de manera inmediata y decir que de la noche a la mañana la economía va a salir adelante, todo llega un proceso”, señaló.

El presidente de la Canaco en la zona conurbada, José Antonio Mendoza García. Foto: Manuel Pérez

Tras la crisis por el covid-19

“Así como caímos estrepitosamente económicamente, la pandemia no va a hacernos regresar de manera inmediata, esto continua y tenemos que trabajar con protocolos de seguridad sanitaria y hay que invertir en implementos”.

Te puede interesar:

Reconoció que, existen muchos comercios no volverán a abrir sus puertas debido a que llegaron a sus límites con esta dificultad económica covidiaria y quedaron con grandes deudas.

Sin embargo, exhortó al resto a considerar esa posibilidad para poder crecer nuevamente, apoyados por la cámara que encabeza.

Canaco espera reapertura de empresas durante Semana Santa

En este sentido, el líder del organismo reveló que algunas empresas recurrieron a los traspasos, ventas, pero también surgieron nuevos negocios que tienen el interés de integrarse.

Aun así, la CANACO, mediante capacitación y orientación tecnológica intenta reactivar alguno de los 480 comercios que ya cerraron sus puertas al público en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río ante este panorama ocasionado por el coronavirus en el mundo.

“Precisamente los cursos que estamos implementando son para poder conseguir financiamiento, para poder dar un nuevo giro al negocio a través de la nueva visión de digitalizada en comercio, o sea, nuevas estrategias (…) Que regresen a trabajar, que se acerquen a la cámara de comercio y podemos apoyar”, finalizó Mendoza García.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.