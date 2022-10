La Cámara Nacional del Comercio en Veracruz, apoyó el retiro de 400 vendedores ambulantes de la zona del malecón, que solo generaban una mala imagen para el turismo que llega a la ciudad, además de que representan una competencia desleal, para el comercio formal, dijo Edi Alberto Martínez Tejeda, presidente de Canaco Servytur de Veracruz.

“Nosotros apoyamos la postura de la autoridad municipal, en este caso del Ayuntamiento de Veracruz, yo creo que ya era un tema que causaba una mala imagen, sobre todo al turismo, tanto el crecimiento de los ambulantes en una zona muy bonita que ya no se podía disfrutar, es una medida que contribuye al embellecimiento de la ciudad, que los turistas puedan disfrutar de esta área”, comentó.

El entrevistado dijo que será decisión del Ayuntamiento de Veracruz, si procede a reubicarlos en otra zona.

Canaco a favor del embellecimiento del malecón tras el retiro de 400 ambulantes

“Nosotros no queremos que las familias que dependían de esa actividad se queden sin trabajo, pero será la autoridad al final, la que tomará la decisión de reubicarlos, pero como tal la medida la estamos respaldando”, comentó.

Agregó que “no estamos a favor ni en contra, no es una decisión que nos compete a nosotros, yo no te puedo decir que los reubiquen, ni menos un punto específico, como el centro histórico o un edificio que no esté en uso, yo lo que pido es que, si los reubican, que no afecte al comercio establecido”.

Destacó que el área del Acuario de Veracruz y el malecón de la ciudad, son de las zonas más visitadas por los turistas y con la instalación de ambulantes, ya no permitía que se pudiera caminar en la zona.

Sin embargo, la decisión de reubicarlos deberá tomarla el municipio de Veracruz y se espera que se considere el punto de vista de la Canaco Veracruz, en las propuestas que se hagan, con la finalidad de no afectar al comercio que si paga sus servicios públicos y sus impuestos.

Edi Alberto Martínez Tejeda, presidente de Canaco Servytur de Veracruz. Foto: Manuel Pérez

