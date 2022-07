Canacintra ve un crecimiento económico de 1.7% con alza en inflación y reducción de consumo  

Desde la perspectiva de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el crecimiento económico del país aún se observa complicado, apenas rayando el 1.7 del PIB, con una inflación mundial al alza y un consumo que se está deteniendo.

Ante este panorama, su presidente, José Antonio Centeno Reyes, considera que en el país la recuperación será lenta, y en donde los empresarios, particularmente los industriales, deben aprovechar nuevas oportunidades con decisiones rápidas, como la relocalización de la proveeduría de México hacia Estados Unidos, luego de que la pandemia afectó la proveeduría que el país del norte había encontrado en China.

Hoy, sostuvo, Estados Unidos y el propio gobierno mexicano han visto la posibilidad de retomar la fuente de proveeduría para el gran mercado mexicano, pero se necesita construir ya una política enfocada a que esto se aproveche, “para surtir al mercado más importante del mundo que está demandando todo”.

El análisis del presidente de Canacintra en el país, José Antonio Centeno, se dio en el marco de su encuentro con la Licenciada Bertha Ahued Malpica, Directora Ejecutiva de EL DICTAMEN, durante su visita a esta casa editorial, acompañado de Claudia de la Huerta Manjarrez, vicepresidenta nacional de Delegaciones de Canacintra, y Marisol González Cales, vicepresidenta de Región Golfo y presidenta Delegación Minatitlán de esta cámara.

Para el líder de los industriales de la transformación, nos enfrentamos a un área de crisis, con una inflación muy alta en el mundo que en 30 a 40 años no se habían visto, y que además se anticipa habrá de continuar por muchos meses, ello combinado con un crecimientos muy bajo genera una problemática particular.

Expuso que en el caso de México, reacciona ante las tasas altas de inflación elevando las tasas de interés con la finalidad de encarecer el dinero y reducir el consumo.

“Cierto, eso puede detener parte del efecto inflacionario, pero por otro lado detiene el crecimiento, y si no hay consumo no hay crecimiento”, acotó.

Considera que es una fórmula fácil, pero no es sostenible, ya que ¿hasta dónde podemos llegar subiendo las tasas de interés? todo el mundo lo está haciendo.

APROVECHAR OPORTUNIDADES

En ese sentido, Centeno Reyes expresa que aun en la crisis se abren oportunidades, si se aprovecha el desplome en la cadena de suministro global que está afectando mucho a los almacenes en Estados Unidos, en donde se observan pocos productos.

Esto abre una gran posibilidad para México en lo que se ha llamado relocalización de proveeduría para México.

Reiteró que el tema de la relocalización de la proveeduría para México lo detectó bien el gobierno federal e hizo acercamientos para corroborar que se estaba observando lo mismo, y que hay el interés y el compromiso de Estados Unidos, pero el tema es que se necesita construir ya una política enfocada a que esto se aproveche.

Y es que empieza a suceder que empresas chinas y europeas están comprando empresas mexicanas en la frontera para poder invertir, renovar tecnología, equipo, y poder atender ese mercado desde aquí; no obstante plantea que sería ideal que las empresas mexicanas aprovecharan esa posibilidad.

El problema, destaca el presidente de Canacintra, es que las empresas mexicanas que desean aprovechar ese mercado que no tenían, un mercado muy grande, muchas no están preparadas porque no hicieron una renovación tecnológica apropiada, para ello se necesita financiamiento y éste es muy caro aquí.

Te puede interesar:

Por ello Canacintra y el sector empresarial del país, propusieron a la Cancillería que en el diálogo económico de alto nivel se consiga financiamiento para Mipymes con créditos de Estados Unidos a empresas mexicanas, y con ello puedan ser proveedoras del mercado norteamericano.

“Para México es una oportunidad y para Estados Unidos es una necesidad”, matizó José Antonio Centeno.

MERCADO DE 35 MMD

Consideró que ello puede representar 35 mil millones de dólares en nuevos mercados para exportación del mercado mexicano.

Sin embargo, resaltó una preocupación: si bien el gobierno federal detecta estas áreas de oportunidad y se entienden, pero por otro lado envía señales que generan confusión, dudas, y que terminan por generar desconfianza para algunos inversionistas; por ejemplo cuando se toman decisiones de modificar políticas energéticas que cambian las reglas del juego, como lo del T-MEC que pone en stand by muchas inversiones.

“Se debe ser muy claro en lo que como país se está comunicando al mundo, para generar certeza jurídica”.

Admitió que la decisión de la cervecera Constellation Brands de venir a Veracruz obedece a que observaron que su inversión aquí va a ser respetada.

Las empresas de este tipo demandan mucha proveeduría regional, ese el camino de la industrialización.

También ven con buenos ojos el Corredor Interoceánico como una gran oportunidad del gran proyecto para generar un polo de desarrollo en el sur- sureste del país.

De hecho, señaló, en Canacintra se han sumado a este proyecto para impulsarlo y promoverlo.

Finalmente, frente al panorama económico que tenemos enfrente en México, el representante de los industriales de la transformación recomienda prudencia como buena consejera

Pero advierte que tampoco es bueno gastarse lo que no se tiene, ni entrar en pánico para no hacer nada, porque entonces se generaría un efecto paralizador del mercado.

Por ello, sostiene, es recomendable generar confianza, consumir del comercio local y regional, comprar lo hecho en México, incrementar el grado de contenido nacional, introducir tecnología e innovación para generar nuevos productos hechos en México con mayor grado de contenido nacional.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen