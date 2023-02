La cantante, actriz, coach vocal e influencer Cameron García, visitó El Dictamen para platicar acerca de su candidatura como posible reina de las fiestas más importantes del estado de Veracruz.

Cameron se describe como una persona alegra, extrovertida, energética, que lucha por sus sueños, y cree en la bondad.

Su inquietud por ser reina del Carnaval surge desde que era pequeña y veía a los reyes del carnaval inalcanzables y como un ejemplo de los que es Veracruz.

Cameron, tuvo la oportunidad de prepararse en la música, se graduó de la Universidad y empezó a tener alcance en las redes sociales.

“Las personas que me veían me decían “oye, yo me identifico contigo”, y la vida me llevó por caminos donde antes no tenía oportunidades, como papeles en la tele, y entonces apareció el tema del carnaval, y fue cuando me pregunte ¿Sera está mi oportunidad?”, expresó.

Camerón aseguró que si quedara como Reina del Carnaval, pondría a esta fiestas como su prioridad y se comprometería al 100% con sus responsabilidades como reina.

Cameron García quiere ser Reina del Carnaval de Veracruz

Te puede interesar:

“Para empezar yo creo que hablamos de prioridades, definitivamente el carnaval lo pondría como mi prioridad, creo que me caracterizo por ser muy trabajadora, por cumplir, de qué si te dije que voy a hacer esto, no sé de qué manera pero me voy a organizar, así no duerma, pero lo voy a hacer, aparte porque es algo que me nace del corazón, entonces el compromiso está, y las ganas definitivamente están”, agregó.

Cameron es más que una influencer a su corta edad, posee una licenciatura en Negocios Internacionales en el Tec de Monterrey de Guadalajara, es maestra de canto, estudió música con profesores de renombre en Veracruz, Córdoba y Xalapa, además obtuvo una beca cultural de canto en una escuela de la CDMX, quedando como parte del equipo representativo de canto y de mariachi en Guadalajara, lo cual la llevó a Colombia para representar a Veracruz y a México con su voz, pero a pesar de todos estos logros, García ama estar cerca de sus seguidores, motivo que la lleva a crear contenido desde hace algunos años, aunque no siempre fue sencillo:

“A veces creemos que los Influencers sólo graban videos, pero es una inversión, yo empecé grabando tres videos al día, pero necesitaba ver cuál era mi objetivo del mes, si ya había empezado tenía que acabarlo, no tenía que desmotivarme, no me tenía que rendir, los primeros meses me tomaba todo un día grabar, me tardaba mucho editando un video para hacerlo atractivo, me trababa al hablar, no me gustaba como veía hacia la cámara, luego el tono de voz, hacer los guiones, distribuir el contenido, y muchos detalles más como el fondo de donde estás grabando, pero todo mejoró cuando Facebook abrió Facebook Reels, yo veía que nadie subía Reels a Facebook, como que era nuevo, las personas en ese momento estaban más en Instagram y TikTok, y fue cuando me dije “me voy a meter a Facebook, es ahora o nunca” y de repente como que el algoritmo entendió que yo era creadora de contenido y me agarró, haciéndome subir el número de seguidores”.

La vida de un influencer no siempre es fácil, por cada seguidor siempre existirá un hater al acecho, y Cameron García tuvo una mala experiencia en los inicios de su carrera, pues uno de sus haters se hizo pasar por seguidor y la citó en un café para una Master Class de canto, pero ya en el lugar, le lanzó un mensaje de odio, por lo que ahora tiene más cuidado.

Cameron agregó que todavía no ha tenido un acercamiento con el Comité del Carnaval, sin embargo, siente que cumple con los requisitos y está muy emocionada por participar.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ