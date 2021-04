Cambio de vacuna retrasaría el regreso a clases anunciado por la SEP: maestro

El regreso a clases presenciales dicho por la titular de la SEP en la entidad se vería interrumpido por el cambio en la vacuna aplicada a partir de hoy a los maestros

Luego de que autoridades anunciaran este viernes el cambio del biológico CanSino al de Pfizer durante la jornada de vacunación al gremio magisterial, profesores cuestionaron la posibilidad de regresar a clases presenciales en aproximadamente dos semanas, tal como lo habría anunciado la secretaria de Educación Pública en México, Delfina Gómez Álvarez, en su pasada visita a la sede del World Trade Center de Boca del Río.

Eduardo Torres Palomino, docente de escuela primaria federal.

Al respecto, el docente de escuela primaria federal Eduardo Torres Palomino señaló que, de acuerdo a la explicación que les dieron durante dicho proceso, en el que inicialmente se les aplicaría la vacuna CanSino (de una sola vez) pero terminó siendo Pfizer (en dos fases), hay diferencias notables por lo menos para las y los profesores que les correspondió asistir este viernes 23 de abril (letras de la S a la Z) y probablemente a los extemporáneos que les tocará este sábado 24 del mes en curso, dado que el tiempo para que este antígeno sea efectivo podría prolongarse.

“Nos informaron que la segunda dosis es aproximadamente del 14 de mayo al 4 de junio, estamos hablando que me puede tocar hasta el 4 de junio nuevamente la segunda dosis (…) O sea que estamos hablando de un período de 20 días entre mayo y junio que me puede volver a tocar, entonces, yo considero que lo que habían comentado que el regreso a clases se podría dar en 14 días, por lo menos para los últimos docentes que se vacunaron como nosotros o los de mañana que van a ser los rezagados que le llaman, yo creo que no se va a poder dar en mayo, por esta situación que pasó aquí”.

En este sentido, el catedrático consideró que las supervisiones escolares y autoridades del ramo tendrían que hacer una restructuración para un posible regreso a las aulas ante este cambio de las dosis CanSino a Pfizer, aunque admitió que las recientes declaraciones de la titular de la SEP se dieron en un contexto que no las hace oficial como tal, por lo que habría que esperar a nuevas indicaciones por parte de las secretarías del ramo.

“Yo creo que no contaban con esta situación, que una gran cantidad de maestros va a tener que esperar a aplicarse la segunda vacuna porque no es seguro o conveniente regresar con la primera dosis nada más, entonces habrá que esperar indicaciones de las autoridades competentes del estado de Veracruz para que nos informen qué procede con esto del regreso a clases, que yo creo, puede ser escalonado, a lo mejor los que se vacunaron con CanSino sí puedan y lo que no, pues no”.

Por su parte, consideró que la atención que recibió fue buena y relativamente ágil pues fue un trámite de aproximadamente una hora con cuarenta minutos; así también, el ambiente se torna más relajado pues se cuenta con la presencia de la Orquesta Moscovita de la Universidad Veracruzana para amenizar, hay activaciones a cargo de maestros de Educación Física, aunado a que personal del ayuntamiento de Boca del Río les entrega agua a las personas que hacen fila, igualmente, al interior hace lo propio el personal de Marina, además de café, galletas y manzanas.

Finalmente, el académico hizo un llamado a las autoridades a que consideren el encender los climas en el área de espera y de recuperación, pues ante las altas temperaturas que se están presentando en la zona conurbada es necesario estar un poco más frescos.

