En los próximos días, el DIF estatal notificará como se desarrollará el ciclo escolar 2021-2022 en los Centros de Atención Infantil Comunitario (CAIC) del municipio de Veracruz, dijo la directora del DIF municipal porteño, Yamileth Herrera Díaz.

“El DIF estatal no nos ha podido determinar si hay un regreso o no; no hay algo oficial, por lo general siempre que hay un arranque de ciclo escolar envían un oficio de cuando se inicia, nos dicen que si la Secretaría de Educación regresa el 30 agosto, los CAIC tendrán que regresar, pero que estemos esperando. Ellos nos dirán hasta la última semana de agosto para ver si ya es un hecho”, comentó.

Mientras tanto se preparan para iniciar en cualquiera de las modalidades sea presencial, virtual o de manera hibrida, que de determinarse este último no será ningún problema ya que desde el año pasado vienen trabajando a través de aplicaciones, WhatsApp y videos para continuar con la educación de los niños.

De manera paralela realizan ya las faenas de sanitización y limpieza de los 14 Centros de Atención Infantil Comunitario (CAIC), además de reponer lo saqueado que al igual que las escuelas públicas fueron víctimas de los amantes de lo ajeno.

Te puede interesar:

Revelando que fueron un total de cinco planteles los objeto de robo durante el tiempo que llevan cerrados por la pandemia.

Finalmente recordó que son 14 los centros de este tipo los que se ubican en el municipio de Veracruz, mismos que brindan atención educativa a 3 mil niños.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.