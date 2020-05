CAB atiende llamado sobre fuga.-Tras publicarse una nota en el Diario El Dictamen sobre una fuga que era reportada por vecinos del Fraccionamiento Virginia y que se daba en el cruce de los estadios que estaban habilitados para partidos de beisbol y futbol La Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río (CAB), envió un mensaje al medio de comunicación para aclarar que están atendiendo oportunamente el llamado.

Indicaron que se encuentran dando seguimiento a la nota publicada “DENUNCIAN MEGA FUGA DE AGUA EN EL FRACCIONAMIENTO VIRGINIA”, donde indican que el resultado de la inspección realizada por personal operativo, mantenimiento y fugas de CAB se detalla lo siguiente:

1) Se aprecia que la fuga se genera a partir del derrame de una cisterna interior al estadio Luis Pirata Fuente, la cual CAB no tiene acceso, ya que es representada en comodato a un particular, por lo cual no podemos ingresar al área.

2) No tenemos un reporte previo de esta fuga en nuestro sistema. Cabe aclarar, que no tiene meses la fuga, representa más por las imágenes mostradas por ustedes, a un reporte del día de ayer.

3) Se procedió al cierre de las válvulas de control instaladas en el tren de medición, para verificar tomas no registradas. Con esto identificamos que el problema viene de un particular, y no es responsabilidad de CAB.

CAB atiende llamado sobre fuga en Fraccionamiento Virginia

CAB indicó que todas y cada una de las fugas reportadas por nuestro centro de atención telefónica 9-86-20-52, así como redes sociales se les asigna un folio y tienen prioridad para ser reparadas.

Además refirieron que se encuentran en época de estiaje, la más severa de los últimos muchos años, así como el CAB hace un gran esfuerzo en suministran en esta emergencia con gran dispositivo de pipas quien la solicité.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.