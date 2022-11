Vecinos de Laguna Real se oponen a instalación de gasoducto

La empresa Gas Natural del Noroeste busca colocar infraestructura de un gasoducto en el Fraccionamiento Laguna Real, situación que ha causado alarma entre los vecinos.

Araceli Pérez Zambrano vecina de esa colonia denunció que desde hace un par de meses personal de la empresa Gas-Natural ha acudido a su domicilio para medir el terreno ya que según le dijeron, ya tenían los permisos necesarios para instalarlo.

Esta situación ha provocado zozobra entre los vecinos que no tienen más información sobre este gasoducto.

“Me dijeron que ellos traían permisos federales y estatales, que los municipales aún no los tenían (…) me salieron con que los proyectos aún no se los habían presentado a los municipios pero me salieron con que ya se lo había presentado a Casas GEO, Floresta y otras colonias donde incluso ya lo estaban introduciendo pues sus herramientas y eso creo que no está bien, es un proyecto que nosotros como habitantes deberíamos de conocer antes” indicó.

Buscan colocar gasoducto en fraccionamiento Laguna Real

De acuerdo a la vecina, los trabajadores le explicaron que las válvulas serían colocadas en la carretera federal, lo que presentaría otro problema ya que es precisamente en esa zona donde existen conexiones irregulares en el suministro de agua.

El principal temor de los vecinos es que pueda ocurrir una tragedia con la colocación de gasocutos ya que las conexiones de luz y agua irregulares son un pan diario en la zona.

“Una de las cabilas estará entrando por Borunda y nos dicen que somos clasistas pero de aquel lado se cuelgan de la luz , ordeñan el agua que nos asegura que no va haber el peligro tan grande que sería que llegaran a perforar esa válvula de gas y vamos a salir volando”, manifestó.

Cabe destacar que desde hace meses se conoció que la empresa Gas Natural busca instalarse en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Alvarado.

Sin embargo en la zona de Xalapa ya intentaron hacerlo sin mucho éxito.

En Emiliano Zapata- Xalapa – Coatepec el proyecto tuvo que ser detenido debido a que los vecinos advirtieron de los riesgos de la colocación de los tubos bajo sus viviendas.

